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Resumen

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Nayarit Colmenares vivía en el piso 4 de un edificio que se desplomó en La Guaira, al norte de Venezuela. (Cortesía de Nayarit Colmenares).
Nayarit Colmenares vivía en el piso 4 de un edificio que se desplomó en La Guaira, al norte de Venezuela. (Cortesía de Nayarit Colmenares).
Por BBC News Mundo

Las descripciones de esta historia pueden resultar perturbadoras para algunos lectores.

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