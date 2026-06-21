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Ciudadanos colombianos asisten a votar para elegir el nuevo presidente de Colombia en el consulado de su país en Caracas, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña).
Ciudadanos colombianos asisten a votar para elegir el nuevo presidente de Colombia en el consulado de su país en Caracas, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña).
/ Ronald Peña
Por Agencia EFE

Los colombianos residentes en Venezuela acudieron este domingo a las urnas para escoger al próximo presidente de Colombia, con el foco puesto en la mejoría de las relaciones bilaterales, un factor que los electores consideran determinante para la estabilidad e integración regional.

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