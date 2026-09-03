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Resumen

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Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Federico PARRA / AFP).
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Federico PARRA / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS FEDERICO PARRA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, coincidieron el miércoles en que el país todavía no está preparado para celebrar elecciones, aunque ambos aseguraron que los comicios se realizarán cuando existan las condiciones necesarias. En paralelo, Washington y Caracas sellaron un acuerdo petrolero que contempla el desarrollo de 17 campos y el acceso norteamericano a reservas por unos 65.000 millones de barriles de crudo.

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