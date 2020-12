Conforme a los criterios de Saber más

En Venezuela no hay dudas de que las elecciones legislativas de mañana las ganará el chavismo. La certeza es tal que Nicolás Maduro se ha dado el lujo de prometer por primera vez que si pierde dejará el poder: “Si vuelve a ganar la oposición, me voy de la presidencia […] Si perdemos, me voy de Miraflores el mismo domingo”. Sus palabras, que en boca de otro podrían ser tomadas en serio, se esfuman al ver las nulas garantías de estos comicios.

En su afán por recuperar el control de la Asamblea Nacional, que la oposición ganó a fines del 2015 por primera vez en más de una década, el chavismo no ha escatimado en movimientos que han convertido estas elecciones en las más cuestionadas del último siglo, lo que en Venezuela ya es mucho decir.

Una de las mayores irregularidades es que los grandes líderes del antichavismo no participarán en los comicios por considerarlos fraudulentos, pero sí lo harán sus partidos. La atípica situación se dio después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) intervino las agrupaciones políticas y sustituyó a los principales dirigentes por militantes que habían sido expulsados por acusaciones de corrupción y nexos con el régimen chavista.

Solo un pequeño sector opositor sin mucha trayectoria decidió sumarse a los comicios. La oposición más representativa, incluido el sector liderado por Juan Guaidó –considerado presidente encargado por 50 países–, así como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han afirmado que desconocerán los resultados.

“Más que elecciones manipuladas, estas son elecciones desnaturalizadas. El régimen ha creado un ecosistema electoral y judicial a su medida. Las personas no van a elegir porque Maduro se ha encargado de borrar del mapa a todos aquellos con los cuales podía realmente competir. Es la peor elección en la historia de Venezuela. No he visto jamás una cosa tan salvaje y burda como esta”, dice a El Comercio el politólogo venezolano Luis Salamanca.

277 escaños se disputan en las elecciones, 110 más que en las últimas parlamentarias. Los principales candidatos son figuras del chavismo.

30% de participación se estima para los comicios del domingo, según la encuestadora Datanálisis. La cifra está muy por debajo del 74.17% obtenido en el 2015, cuando se escogió a la actual AN en la contienda más concurrida de la historia nacional.

Para Luis Nunes, analista político venezolano que vive en el Perú, lo que Maduro busca con los comicios es alargar su periodo y está absolutamente convencido de que ganará. “No hay forma de que el gobierno pierda la elección, porque ellos han preparado todo y han hecho lo que han querido con los candidatos. También han recurrido a amenazas. Hace poco el vocero más conocido del régimen después de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que el que no vote por el gobierno simplemente no tendrá canasta navideña”.

“El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida” fueron las palabras exactas que soltó Cabello en un acto de campaña.

Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/cWYeNUpwBm — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) November 30, 2020

Orlando Goncalves, consultor político venezolano radicado en Colombia, enfatiza que el régimen ya no esconde el control total que tiene del sistema electoral.

“Ellos secuestraron jurídicamente a casi todos los partidos de oposición, secuestraron sus directivas, logos, símbolos, apresaron o enviaron al exilio a la mayoría de los dirigentes opositores de esos partidos, entonces en estas elecciones tienes a unos partidos políticos que se supone que son de oposición, pero realmente fue el TSE inconstitucional el que nombró a las autoridades. Cuando tienes secuestrado al árbitro, a los partidos de oposición y tienes todo a tu favor pues por supuesto que está claro que vas a ganar y Maduro lo sabe”, afirma.

Más desafíos y agonía

Cinco años después de haber alcanzado el control de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), la oposición llega a las nuevas elecciones abiertamente fracturada y sin haber visto avances en el proyecto que había agrupado a varias formaciones en torno a la figura de Guaidó.

La oposición tampoco logró poner en marcha ninguna ley debido a las trabas del régimen y a la posterior sentencia del TSE que declaró a la AN en desacato.

Por ello, Orlando Goncalves afirma que el primer objetivo de Nicolás Maduro con estas elecciones es “seguir desgastando y desuniendo a la oposición, seguir fragmentándola vía judicialización, extorsión, chantaje, amenaza y ahora a través de estos comicios”.

“También está buscando ‘legitimarse’. La comunidad internacional apoyó a Juan Guaidó porque era el presidente de la AN, pero el mandato de esa asamblea vence el 5 de enero del 2021. Lo que Maduro está buscando es que de alguna manera a los países no les quede otra opción que tratar de negociar con él”, indica a este Diario.

Guiadó ha defendido que los comicios de mañana son una farsa y para rechazarlos ha convocado a una consulta no vinculante que durará entre el 7 y 12 de diciembre y en la se le preguntará a los venezolanos si rechazan las elecciones legislativas y el régimen de Maduro.

Luis Nunes considera que, tras las elecciones, la oposición tendrá que hacer un riguroso control de daños sobre cómo encarar su futuro inmediato. “Por más que la UE, el Grupo de Lima o gobiernos amigos de la democracia quieran, esta es una solución que la tienen que tomar los que están dentro del país y la única forma de hacerlo es estar unidos [...] Mientras tanto, Venezuela se mantendrá en una agonía prolongada”, apunta.

Goncalves agrega que lo que viene tras estos comicios es muy claro: más persecución y encarcelamiento contra la oposición y una expectativa por cuál será la posición de Estados Unidos sobre la crisis en Venezuela con Joe Biden como presidente que, según se prevé, no seguirá la línea dura del estilo de Donald Trump.

“Lo que viene en Venezuela es mucha represión, mucha persecución y más pobreza porque cuanto más debilitada esté la gente, cuanto peor esté la economía del país y cuanto más paupérrima sea la vida del ciudadano más control va a tener Nicolás Maduro”, agrega el experto.

