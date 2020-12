Conforme a los criterios de Saber más

El fraude fue consumado. Las elecciones legislativas realizadas ayer en Venezuela, un mero trámite por ausencia de la oposición y respaldo internacional, sirvieron para que el régimen recuperara el mando de la Asamblea Nacional (AN), la última institución que no estaba en manos del chavismo.

Aunque se trata de un escenario que ya se esperaba en un país envuelto en una crisis que parece eterna, las interrogantes están puestas ahora en las estrategias que sopesa la fragmentada oposición que en los últimos años ha sumado inútiles esfuerzos para sacar a Nicolás Maduro del poder.

Tras una jornada electoral marcada por un enorme ausentismo en las urnas, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 países y cuyo partido no participó en los comicios, denunció el fraude a través de un video. Aseguró también que la Asamblea Nacional opositora –cuyo mandato termina el 5 de enero del año entrante– seguirá en funciones y que él se mantendrá como mandatario del país.

“Lo que vimos ayer fue un evento hecho a la medida del chavismo, como el chavismo no tiene fuerza entonces necesita precisamente realizar un evento como ese, que inhiba la participación de las fuerzas democráticas y la sana competencia electoral. Lo que es importante resaltar es que 7 de cada 10 venezolanos no participaron en ese evento. En todo caso, este fue un acto cuestionado, que no refleja la realidad de la composición política del país”, dice a El Comercio José Carrasquero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar.

Los esfuerzos actuales de Guaidó están concentrados en impulsar una consulta popular simbólica en rechazo al gobierno y las parlamentarias. Los venezolanos dentro y fuera del país pueden votar, vía internet, desde las 00:00 horas locales de este lunes hasta el próximo sábado, único día en que se podrá votar presencialmente.

Juan Guaidó habla con los medios al día siguiente de las elecciones parlamentarias en Venezuela. (REUTERS / Manaure Quintero).

Para Carrasquero, lo que está buscando Guaidó con la consulta es una especie de ratificación popular. “Quiere demostrar que cuenta con suficiente fuerza para seguir actuando en nombre del pueblo. Es un hecho político, por supuesto, porque en Venezuela existe una situación de quiebre y vacío institucional y constitucional. Lo que está pidiendo Guaidó y la gente que lo acompaña es un reconocimiento de que ellos son los que tienen que actuar para el restablecimiento de la Constitución”, explica el experto.

“Es un reto que él está asumiendo, creo que eso muy probablemente le vaya a costar la cárcel”, agrega.

Luis Nunes, analista político venezolano que vive en el Perú, considera que Guaidó no necesitaría ser presidente de la Asamblea Nacional o ser presidente encargado del país para tener el liderazgo. “El liderazgo se mantiene y puede aumentar en los próximos días, dependiendo de si él consigue aglutinar a su alrededor a las fuerzas opositoras que están bastante divididas”, indica a este Diario.

Desafíos y dificultades

Entre los retos que tiene Guaidó, Nunes destaca dos: unificar a la oposición que está bastante dividida y no perder los contactos internacionales que ha logrado este año.

“Ahora el narcogobierno se pone contra la pared porque tiene todos los poderes a su antojo y no tendría que poder decir que la Asamblea Nacional no lo deja actuar. Tenemos la inflación más alta del mundo, las tasas de inseguridad más altas del mundo y la AN Constituyente, con la que ellos quisieron paralelamente usurpar el poder, no funcionó. El papel de la oposición es clarísimo: levantar la voz de protesta dentro y fuera de Venezuela”, indica el analista.

(Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Por lo pronto, la UE y 16 países de América van a rechazar los comicios legislativos por fraudulentos, lo que significará una presión adicional para el régimen de Maduro.

“Yo pienso que los organismos que tienen que ver con el pase de dinero de Venezuela por alguna entidad pondrán más trabas para ahogar financieramente al régimen. Pero Maduro ha declarado antes de anunciarse los resultados que a él poco le importa lo que diga la comunidad internacional. Es decir, vamos a continuar un enfrentamiento inútil, poco fructífero, porque quien está pagando el precio es la gente”, dice Nunes.

Por su parte, Carrasquero destaca que lograr la unidad es una tarea pendiente y urgente de la oposición. “Si esta gente no se une, si no presenta un proyecto conjunto, si insiste en contar los pollos antes de nacer no va a pasar nada. Ahora no pueden discutir propuestas porque todavía no han llegado a la situación en la que puedan ganar un proceso electoral. La única propuesta que pueden hacer es reunirse con el resto de los líderes de las fuerzas democráticas para hacer todo lo posible para sacar a Maduro. Hasta que no lo saquen no hay nada”, afirma.

