El candidato opositor de Venezuela Enrique Márquez dijo este lunes que “no hay consistencia” en los resultados de las elecciones presidenciales que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE) esta madrugada, cuando otorgó al presidente Nicolás Maduro el 51,2 % de lo votos, frente al 44,2 % que adjudicó al antichavista de la coalición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

En este sentido, Márquez exigió al presidente del CNE, Elvis Amoroso, que publique “todas las actas que le dan soporte al boletín número uno”, que da como ganador al mandatario Maduro, a quien dejó con 704.114 votos por encima de González Urrutia, con el 80 % de las actas escrutadas, que abarcan 2.394.268 votos, cuyo destino se desconoce.

El candidato denunció, en rueda de prensa, que “no se imprimió el boletín número uno” en la sala de totalización y “en presencia de los testigos”, como establece la ley, según informó a Márquez una persona que presenció el hecho.

“El boletín no se produjo ahí. No se donde se produjo, no sé de dónde sacó el señor Amoroso ese papel en el cual venía contenido el boletín número uno. No fue de la sala de totalización oficial del CNE”, manifestó Márquez, quien recordó que trabajó como ingeniero y fue rector del ente electoral al que sustituyó la actual directiva.

Además, dijo que el primer reporte presentado por Amoroso, que da como ganador a Maduro por poco más de 700.000 votos sobre González Urrutia “presenta problemas importantes”.

“El presidente del CNE (...) dice que faltan por contar dos millones y medio de votos (...) y habla de irreversibilidad (en los resultados). Habrá que enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir al señor presidente del CNE. Ahí no hay irreversibilidad alguna. El boletín está mal construido, (...) aparte de que dudamos de su origen”, explicó.

Asimismo, dijo que las actas que recibió de testigos son “completamente diferentes en sus tendencias” a los resultados que el CNE “intenta imponer por la fuerza”.

“El pueblo anda indignado con el Estado venezolano y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por pretender vernos la cara de pendejos (...) y salir con ese resultado como quien saca una servilleta del bolsillo con unos resultados que apuntó (...). Señor Amoroso, entregue las actas. Las actas son la paz del pueblo venezolano”, pidió el opositor.

Márquez informó que con las actas se puede verificar y, de ser necesario, “impugnar resultados”.

“Exigimos poder contrastar las actas que tenemos con las actas que supuestamente soportan el boletín del CNE. (...) Yo no tengo por qué creer en la palabra del señor Amoroso, yo tengo que creer en la voluntad del pueblo recogida en las actas y esas actas tienen que ser públicas. (...) Esto no solo garantiza un buen conteo, es lo que garantiza la paz”, exigió.

A consecuencia de los resultados emitidos por el CNE la noche del domingo, este lunes, miles de manifestantes protestaron pacíficamente en Caracas, al grito de “Edmundo presidente”, hasta que, según corroboró EFE, efectivos de cuerpos de seguridad del Estado los dispersaron con bombas lacrimógenas y perdigones.