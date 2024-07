La opositora Delsa Solórzano, quien es la testigo principal ante la Junta Nacional Electoral (JNE), había denunciado el martes el retraso en la validación y acreditación masiva de los testigos de mesa en el sistema del CNE.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la exdiputada Solórzano dijo que el CNE había implementado “distintos mecanismos” en el sistema automatizado para ralentizar la acreditación del 100 % de los testigos.

El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, el 23 de julio de 2024. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

El miércoles en la mañana, Solórzano explicó que la oposición tenía cargado en el sistema al 99,5% de testigos que cuidarán los votos el domingo, pero dijo que estos necesariamente deben tener una acreditación en las manos para que les den acceso a los centros de votación y representar a Edmundo González Urrutia.

Por su parte, Perkins Rocha, asesor de campaña de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), remarcó que el problema para la acreditación de testigos estaba ocurriendo desde el 28 de junio. “Hemos hecho la carga desde ese día. Tenemos la cobertura para más de 30.000 mesas. El testigo es la garantía de buen desenvolvimiento electoral, de transparencia, son los ojos de los millones de electores que tendremos”.

Mientras que Juan Carlos Caldera, dirigente del partido opositor Primero Justicia, resaltó que el viernes en la mañana empieza el primer evento electoral, que es la instalación de las mesas, y que para ese día los testigos ya deberían estar acreditados.

Pasado el mediodía del miércoles, el propio candidato González Urrutia conformó en redes sociales que se pudo acreditar a todos los testigos: “Hemos logrado, gracias a nuestros voluntarios, obtener las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales de todo el país. Un gran abrazo a todos los testigos y miembros de mesa”.

Vallas publicitarias del presidente y candidato presidencial venezolano, Nicolás Maduro aparecen en Caracas el 24 de julio de 2024. (Foto de Federico PARRA/AFP). / FEDERICO PARRA

Jesús Abreu Mena, periodista de Política de El Pitazo, conversó con El Comercio y manifestó que según Votoscopio, una organización que monitorea el tema electoral, hasta la mañana del miércoles la alianza opositora ya tenía credenciales para 19.536 testigos principales. Le faltaban más de 10.000 para completar los 30.000 que busca cubrir.

“Nunca hubo problemas para acreditar a testigos, es la primera vez que pasa. Es algo que genera alarma en la dirigencia de la oposición y en la ciudadanía organizada”, señaló el periodista antes de conocerse que estos ya estaban acreditados.

Abreu también precisó que el oficialismo no ha reportado problemas para la acreditación ni la carga de sus testigos.

¿Qué ha dicho el CNE al respecto? Abreu sostuvo que el CNE mantiene una política de opacidad informativa, que es inédita en el país. “La última nota de prensa cargada en su página web es del 22 de julio, sobre la auditoría de predespacho para la elección presidencial. No se han pronunciado sobre lo que denuncia de la oposición. Eso llama la atención porque estamos hablando de un proceso crucial, importantísimo para el país”.

La estrategia de la oposición para cuidar el voto

Una partidaria del candidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia asiste a una manifestación en Maracaibo, estado de Zulia, el 23 de julio de 2024. (Foto de Raúl ARBOLEDA /AFP). / RAUL ARBOLEDA

El politólogo y exdiputado opositor Ángel Medina Devis le dijo a El Comercio que la del 28 de julio “no es una elección competitiva ni libre”.

“Se dará en un escenario de una competitividad muy limitada, que está conjugada con una serie de abusos que se han cometido a lo largo de la campaña, que son evidentes y que han limitado la capacidad de movimiento, de financiamiento, la capacidad de coordinación de la propia campaña opositora, especialmente la de Edmundo González Urrutia. Más de 77 personas han sido detenidas en el camino, se han incautado bienes por montones y hubo persecución fiscal a los negocios que atienden a la oposición”, remarcó Medina.

Entonces, para cuidar el voto el domingo, anotó Medina, la oposición tiene una estrategia central enfocada en defender la voluntad de los venezolanos. “Para ello es necesario tener un testigo en cada mesa electoral en todo el país. ¿Por qué? Porque es el que va a dar garantías de tener acceso al acta de cada mesa. Nosotros necesitamos tener todas las actas de Venezuela para contabilizarlas y para tener la seguridad de que la manifestación de los venezolanos va a ser clara, evidente y vamos a conocerla”.

Abreu también sostuvo que la presencia de testigos es la garantía para que no haya un fraude. “Hay que recordar que el sistema de votación automatizado es muy robusto y es muy complicado que se pueda producir un fraude electrónico sin que no haya evidencia de eso. Por eso la importancia de la presencia de los testigos y de los miembros de mesa independientes a la hora del escrutinio, porque una vez que se cierra el proceso electoral y las máquinas empiezan a transmitir los datos, estas imprimen un acta de resultados, y a esa acta tienen acceso los testigos y la pasan a los comandos políticos para que contabilicen también los resultados. Si no hay testigos se complica ese proceso”.

Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Venezuela por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, asisten a un acto de campaña en Maracaibo. (EFE/ Luis Carlos Sánchez). / Luis Carlos Sánchez

Medina indicó que otro elemento fundamental para el 28 de julio tiene que ver con la motivación para una participación masiva y efectiva de los ciudadanos. “Esta es una elección que requiere que todos los venezolanos que estemos habilitados vayamos a votar. No puede ser una elección donde el venezolano crea que es una más y que se puede quedar en su casa. Tiene que ser una participación masiva. Si se garantiza una participación masiva y efectiva, con testigos en todas las mesas, tenemos una llave bastante perfecta para lograr defender los votos y la voluntad ciudadana”, remarcó.

“Una estrategia de la defensa del voto también incluye la participación ciudadana fuera de los centros de votación. Es decir, la ciudadanía organizada estará en la parte de acompañamiento de todo el proceso”, coincidió Abreu.

En cuanto al trabajo que puedan hacer los ciudadanos comunes y corrientes el 28 de julio, Medina recordó que la ley electoral y el propio reglamento del CNE garantizan la figura de la verificación ciudadana. “Según la ley, todo elector tiene el derecho de presenciar el escrutinio de su centro electoral, el conteo de votos y la generación del acta. La única limitación es el espacio que exista. Y después, hay el proceso que se llama verificación ciudadana, que es una verificación superior una vez emitido el acta, para una mayor garantía en el proceso”.

Sobre lo que puede pasar el domingo, Medina predijo: “Los venezolanos se van a mover solos a votar el domingo, tienen un deseo gigantesco de cambiar y uno lo ve en las calles, lo siente en cada recorrido que hace, se van a movilizar porque entendimos todos que el voto es la herramienta para el cambio, quizá el domingo nos asombremos todos por la cantidad de personas que salgan a votar, vamos a ver colas enormes de personas frente a los centros electorales. Si eso es así se garantiza uno de los objetivos de la oposición”.