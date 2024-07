“El que ganó a montarse encima de su proyecto de Gobierno y el que perdió que se vaya, a descansar. Eso es todo”, dijo Padrino en un discurso que compartió en video en sus redes sociales.

“A los politiqueros del teclado, a los encuestócratas y demás intrigantes que se preguntan: ¿Qué va a hacer la FANB el 28 de julio? A ellos les respondemos que haremos lo que siempre hemos hecho: defender la Constitución y la soberanía popular. No se equivoquen”, siguió Padrino.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino

La FANB ha sido parte clave del control del poder en Venezuela. Primero por parte de Hugo Chávez desde 1999, y luego con Nicolás Maduro, quien reemplazó al comandante en el 2013, luego de que este falleciera a causa de un cáncer.

Cuando llegó al poder, Chávez colocó en puestos de relevancia a los militares que lo acompañaron en su intentona golpista de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez y desplazó a los altos mandos de ese entonces. La industria petrolera fue uno de los sectores donde los uniformados comenzaron a tener cargos de poder.

Además, Chávez empezó a dotar a la FANB de modernos aviones de combate y equipo militar de punta. Bajo su régimen, la Fuerza Armada pasó de ser aliada de Estados Unidos a relacionarse con enemigos del país norteamericano como Rusia, Irán o China.

Washington dejó de ser su principal proveedor de armas y ahora la FANB posee un arsenal principalmente ruso, como los aviones Sukhoi y fusiles de asalto Kalashnikov.

Hugo Chávez

Hugo Chávez impulsó una reforma de la Constitución en 1999 que le dio el voto a los militares.

Maduro también se supo ganar la lealtad de los militares. Según cifras de la ONG Control Ciudadano, los ministros uniformados en su gobierno pasaron de representar el 25% del gabinete de ministros al 42% entre los años 2014 y 2023. Cabe resaltar que hubo un pico de 48% en el 2017.

Bajo el régimen de Maduro, los militares dirigen PDVSA, la empresa estatal más grande del país. Además, están a la cabeza de la estatal Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), especialmente creada por el mandatario para ellos; y administran la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), además de otras entidades estatales que manejan un gran presupuesto.

Maduro también ha aplastado la disidencia militar. De acuerdo con el Foro Penal, los miembros de la Fuerza Armada representan casi la mitad de los 301 opositores que están encarcelados y clasificados por las organizaciones defensoras de los derechos humanos como presos políticos.

En el 2020, la FANB contaba con 343.000 integrantes,

según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), solo superada en América Latina por Colombia (428.000) y Brasil (762.000).

¿Cómo reaccionarán los militares el 28 de julio?

material electoral

¿Qué papel podrían jugar los militares una vez que se conozcan los resultados de las elecciones del domingo? Para el politólogo venezolano José Vicente Carrasquero, se debe recordar cómo fue la reacción de la Fuerza Armada tras las elecciones para la Asamblea Nacional del 2015 que ganó la oposición para tener una idea de lo que podría pasar el 28 de julio.

“Hay que hacer referencia a lo que pasó en el año 2015, cuando la oposición derrotó claramente al oficialismo en las elecciones parlamentarias. Fue tan contundente que la oposición obtuvo el 66% de los escaños y la Fuerza Armada no dijo esta boca es mía. Yo estimo que esa puede ser la más probable reacción en caso de que el CNE anuncie una victoria de Edmundo González Urrutia”, manifestó Carrasquero en diálogo con El Comercio.

Aquella vez, Padrino dijo: “Ha sido un proceso impecable. Todo el país está en calma. Felicitamos el comportamiento del pueblo”.

“Si los resultados que se publiquen son cerrados, en ese caso se vuelve impredecible la actuación de los militares. Ahí vuelve a tomar fuerza el carácter represivo del régimen... pero las encuestas dicen que ese escenario es demasiado improbable. Estamos hablando de encuestas que no se habían visto durante mucho tiempo, que dan una ventaja muy grande a la oposición, incluso más grande que la que tenía en el 2015″, remarcó Carrasquero.

Carmen Beatriz Fernández, consultora política y analista venezolana, resaltó que en los últimos días el ministro Padrino ha dado declaraciones ecuánimes y equilibradas, algo que reconoce que le sorprendió.

“Más altisonantes han sido las declaraciones del presidente Maduro, a las que respondió con cierta alarma Lula da Silva. Lo único cierto de aquí al domingo es que tenemos mucha incertidumbre, esa incertidumbre no es por saber quién ganará, porque hay muchas certezas, pues todas las encuestas serias del país muestran que hay una holgura bastante amplia en favor de Edmundo González Urrutia. La incertidumbre está en torno a saber cuál va a ser la reacción del poder. Maduro incluyó dentro de su mensaje de campaña esta última semana la referencia a un baño de sangre si ganaba la oposición, pero por otro lado hay vocerías como la del ministro de Defensa que llama a la calma, que dice que es una elección como cualquier otra y que quien gane pase a gobernar y el que pierda se va a su casa”, destacó Fernández.

“La declaración de Padrino pudo haber sido parte en respuesta a lo dicho por Lula, un control de daños que hace el general tras lo mencionado por Maduro”, agregó.

Esta semana, en unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo, el presidente de Brasil instó a Maduro a respetar el resultado de las elecciones.

“Maduro necesita aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas”, dijo el lunes Lula a los periodistas. “Me asustaron los comentarios de Maduro de que Venezuela podría enfrentar un baño de sangre si pierde”, agregó.

Nicolás Maduro

¿Cuando Maduro dijo que si se quiere evitar un baño de sangre se debe garantizar su victoria, estaba enviando también un mensaje a los militares? Carrasquero considera que ese fue un mensaje de la típica violencia cubana. “Yo escribí un libro que se llama ‘Venezuela bajo la sombra del terrorismo de Estado’, y esto es una práctica más del terrorismo, meterle miedo a la oposición, tratar de hacer que la gente sienta que si se porta distinto a lo que el régimen quiere entonces puede sufrir las consecuencias. La actuación de Maduro es para ver si como en el pasado el miedo le vuelve a funcionar”.

“¿Cómo sigo practicando el terrorismo? Meto preso de manera sistemática a ciertos líderes movilizadores en barrios, algo que está pasando de manera permanente; arremeto contra las personas que le prestan servicio a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia; impido que María Corina tome un avión: las aerolíneas tienen prohibido venderle un pasaje de avión a ella simplemente porque al régimen le da la gana. Maduro es un dictador, por eso anda amenazando a la gente”, sentenció Carrasquero.

Fernández consideró que Maduro tiene mecanismos distintos para comunicarse con los militares, por lo que cree que cuando habló de “baño de sangre” no se estaba dirigiendo a la Fuerza Armada. “En ese tono no se habría dirigido a los militares. Ese mismo mensaje también se envió a todos los teléfonos celulares del país vía SMS, todos los electores venezolanos recibimos ese mensaje, cosa que en teoría está prohibida, un mensaje muy masivo donde se invocaba a la paz y a Nicolás Maduro como único garante de la paz”.

¿Hay la posibilidad de un fraude el domingo?

Edmundo González Urrutia (izq), y el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro.

Ante la pregunta de si el domingo hay la posibilidad de que se cambie la voluntad popular desde el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), Carrasquero respondió que “el fraude se viene practicando desde antes del llamado a las elecciones, tiene muchos mecanismos. Por ejemplo, uno es que si yo estoy en el extranjero no puedo votar, porque han puesto muchas trabas. De más de 4 millones de potenciales votantes en el exterior solo se han inscrito 69.000. Es básicamente porque pusieron unos requisitos que no tienen que ver con la votación, además que son violatorios de la Constitución”.

Carrasquero mencionó que otro elemento del fraude es la inhabilitación, sin juicio de por medio, de María Corina Machado, quien se perfilaba como la principal candidata de la oposición que incluso ganó las elecciones primarias.

“La principal contendiente de la oposición presenta a otra persona en su reemplazo, y ni siquiera le contestan. El fraude se viene perpetrando de a pocos, pero creo que las condiciones no están dadas para un arrebato del resultado el domingo básicamente porque la diferencia es muy grande, y eso se ve en la calidad de las concentraciones. Las de la oposición han sido mucho más numerosas, con deseos de cambio. Las del régimen han tenido mucho menos capacidad de convocatoria”, dijo Carrasquero .

María Corina Machado

Fernández coincidió en que es muy difícil que haya un megafraude el domingo. “En Venezuela hay fraude en las condiciones electorales, una sumatoria de pequeños fraudes que totalizan un fraude importante. Uno de los más grandes, por ejemplo, es que el domingo dejarán de votar más de 4 millones de venezolanos que están registrados pero que viven en el extranjero. Como ese hay otros tantos fraudes que se han venido dando”.

Sobre el sistema electoral, Fernández dice que el de Venezuela el día de la elección es bastante sólido, pues tiene muchas posibilidades de auditoría en todos los procesos. “Hasta ahora no ha habido un fraude grueso que permita cambiar los números. Si Maduro se atreve a hacerlo le representaría un costo ante la Fuerza Armada, ante la militancia de su partido y ante la comunidad internacional, está en una coyuntura difícil. Si gana pierde (porque no hay manera de que gane si no es con un fraude grueso), y si pierde estaría ganando condiciones a futuro, recordemos que tiene un proceso ante la Corte Penal Internacional”, sentenció.