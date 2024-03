En los últimos días, la exdiputada ha arreciado sus llamados a la comunidad internacional. También protagonizó un choque con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que este, en una aparente alusión a Machado, dijera que cuando él fue inhabilitado en el 2018, nombró a otro candidato en lugar de quedarse “llorando”.

“¿Yo llorando? ¿Lo dice porque soy mujer? Usted no me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que derrotaré a Maduro”, respondió la líder de la oposición.

Machado, que arrasó en las primarias de octubre pasado, enfrenta un escenario cada vez más complejo mientra el reloj no deja de correr. La autoridad electoral, que responde al chavismo, fijó la elección presidencial para dentro de menos de cinco meses. Debido a las fechas, el calendario electoral pone en una situación crítica a la oposición pues deberá designar a qué candidato inscribirá.

Nos quieren hacer sentir que no tenemos fuerza y que no vamos a poder, y aquí estamos hoy.



Grande, #Barinas. pic.twitter.com/LksT7zSL1f — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 7, 2024

Aunque en la práctica no podrá inscribirse, Machado ha descartado abandonar su aspiración presidencial. “Ella va a mantener su candidatura, no va a aceptar ser sustituida por otro, que es lo que quiere el régimen de Maduro. Ella sabe que cuenta con mayoría en las encuestas y con la simpatía popular que es evidente cada vez que ella llega al interior del país, pese a que no la dejan viajar en avión y le ponen obstáculos”, dice a El Comercio el analista político venezolano Luis Nunes.

Según las encuestas, Machado es la candidata con más opción entre los venezolanos. La firma ORC ubica en 80% el rechazo a la gestión de Maduro; lo mismo en otro estudio de Datincorp, señala la agencia AFP.

Camino cuesta arriba

La oposición ha denunciado que la estrategia del chavismo es anular a Machado de la contienda, al igual que sucedió con Juan Guaidó y Henrique Capriles, cuyas candidaturas no llegaron a buen puerto en comicios anteriores.

Para Nunes, el cronograma electoral presentado por el del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela es “absolutamente engañoso” en el sentido del que ente electoral plantea que los candidatos deben ser elegidos en los próximos días, pero la campaña electoral va a ser solo una semanas en julio. Además, a pesar de que se supone que la campaña electoral va a empezar el 5 de julio, Maduro ya empezó su campaña.

“Que la elección sea el día del cumpleaños de Chávez es una parcialización total, que espero que los observadores internacionales no permitan”, apunta.

FECHAS CLAVE Esta semana, el ente electoral venezolano anunció que las presidenciales se celebrarán el 28 de julio, y que los candidatos deberán inscribirse entre el 21 y el 25 de marzo, lo que da 20 días a la oposición para decidir cómo enfrentarán este llamado a las urnas.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) prevé confirmar a su candidato el 15 de marzo durante un congreso. Maduro es la opción natural del chavismo.

En esa línea, el experto cree que María Corina Machado va a continuar con “una candidatura simbólica para enfrentar los esfuerzos del régimen de inhabilitarla”.

La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios durante una manifestación en el aniversario del levantamiento de 1958 que derrocó a una dictadura militar. (Foto de Gabriela Oraá / AFP). / GABRIELA ORAA

“A diferencia de otros contrincantes opositores, ella es más simpática y más confrontacional, por eso esa estrategia de decirle que no puede ser candidata y que debe cederle su lugar a otra persona es una trampa. Como ella tiene muy buenos números, el régimen no va a permitir que sea candidata. Esto va camino a una elección fraudulenta”, añade.

“La única opción”

Machado ha crecido ampliamente como líder opositora en los últimos años. El 92,35% de los votos de la oposición que logró en octubre pasado no deja lugar a dudas dentro ni fuera de Venezuela. La decisión del Tribunal Supremo de confirmar en enero que la liberal está inhabilitada para competir en comicios fue fuertemente cuestionada por organismos internacionales.

“No hay duda de que María Corina es la única opción de la oposición”, dice Nunes, que señala que el chavismo estaba impulsando como candidato al dirigente Manuel Rosales, el actual gobernador del departamento de Zulia, para dividir aún más a la oposición. “Pero la calle y las encuestas hablan de María Corina”, enfatiza.

El analista recuerda que la figura de Machado empezó a crecer cuando ella era congresista. Durante un discurso a la nación del presidente Hugo Chávez la opositora se levantó y lo llamó mentiroso. El entonces presidente se le acercó y le pidió que se lo dijera en la cara y ella así lo hizo.

“A partir de ahí los focos se pusieron sobre María Corina. Luego ella sufrió un atentado, alguien le tiró un micrófono y le rompió la nariz. María Corina ha hecho una lucha heroica demostrando que en Venezuela hay una dictadura y ha conseguido grandes apoyos, entre ellos el de la Unión Europea. Ella tiene un perfil distinto al de los anteriores líderes opositores, ella es mucho más confrontacional, en ningún momento ha bajado la cabeza ante Maduro ni antes los otros pesos pesados del chavismo”, apunta Nunes.

En cuanto al apoyo internacional, el experto destaca que el respaldo no es homogéneo pues gobiernos como el de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil o el de Daniel Ortega en Nicaragua y el Foro de Sao Paulo han mostrado su apoyo a Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participa en un acto a propósito de los 20 años de la declaración de la nación como "país antiimperialista" de Hugo Chávez, en Caracas, Venezuela, el 29 de febrero de 2024. (Foto de Miguel Gutiérrez / EFE)

“Es muy importante el apoyo a María Corina de la comunidad internacional democrática. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene sanciones contra Venezuela y dijo que el régimen venezolano amenaza la democracia. Incluso con la eventual llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo año, Estados Unidos va a ser mucho más confrontacional con el régimen venezolano que se quiere quedar seis años más en el poder”, concluye Nunes.

El miércoles, los exmandatarios que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) afirmaron que las elecciones venezolanas no serán “libres y respetuosas del derecho al sufragio” sin María Corina Machado.