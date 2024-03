El candidato opositor a las elecciones presidenciales de Venezuela Manuel Rosales, inscrito la noche del lunes al filo del cierre del período de postulaciones, dijo este miércoles que está dispuesto a retirarse de la carrera por la Presidencia si la oposición tradicional propone un aspirante que supere los obstáculos que -aseguró- pone el Gobierno.

“Se lo digo con el corazón en la mano. Busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del Gobierno, y yo le entrego la candidatura a quien quiera”, expresó Rosales durante una actividad en Maracaibo, la capital del estado Zulia.

El también gobernador del Zulia se dirigió así a quienes -aseguró- lo difaman al decir que se postuló tras ponerse de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro para negociar su candidatura, con el fin de dificultar el camino de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a la que se le impidió inscribir a Corina Yoris, elegida por unanimidad en el seno de la formación.

“Están inventando, diciendo mentiras que si yo soy el candidato de Maduro (...) Que si negocié con Maduro. ¿Negociar qué? ¿La Gobernación del Zulia? Yo seguiré como gobernador hasta que el Zulia lo decida”, subrayó el funcionario regional, que exigió que no se le difame con esas afirmaciones que tachó de falsas.

En este sentido, aseguró que algunas facciones políticas han “gastado millones de dólares” para proyectar una “guerra sucia” en su contra, por considerarlo un aliado del presidente venezolano.

Reiteró que “cada dardo envenenado” y cada “calumnia que lancen” en su contra, solo servirá para ayudar a “Maduro por debajo de cuerda”.

Por otra parte, rechazó el supuesto “chantaje” que utiliza el poder para presionar a la ciudadanía a votar por el candidato oficialista, así como la abstención que, según Rosales, promueven diversos sectores opositores.

“Que si no votas, te quitamos el CLAP (bolsa de comida subvencionada). Eso no sirve. Que si no votas, te vamos a botar. Los sueldos son miserables y ese chantaje no sirve. Aquí no vale nada, la gente no se abstendrá. Si no ponen otro candidato, yo seguiré con la bandera de Venezuela en alto”, insistió.

Insistió en que si no se propone un candidato que pase el filtro del Gobierno y del Consejo Nacional Electoral (CNE), él seguirá adelante en la carrera presidencial, en la búsqueda de un cambio político para Venezuela.

“Aquí sigo esperando, o toman la bandera o sigo adelante con la bandera de Venezuela”, sentenció.