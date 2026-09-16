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Resumen

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El ministro venezolano de Minería, Héctor Silva, posa junto a Sean Pi, cofundador de Heeney Capital, y Henry Heeney, cofundador y director de inversiones de Heeney Capital, tras la firma de un acuerdo en Houston, Texas, el 16 de septiembre de 2026. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
El ministro venezolano de Minería, Héctor Silva, posa junto a Sean Pi, cofundador de Heeney Capital, y Henry Heeney, cofundador y director de inversiones de Heeney Capital, tras la firma de un acuerdo en Houston, Texas, el 16 de septiembre de 2026. Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia AFP

Una firma petrolera estadounidense y otra de minería firmaron el miércoles un acuerdo con Caracas para invertir en Venezuela con el respaldo del presidente Donald Trump.

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