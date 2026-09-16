Una firma petrolera estadounidense y otra de minería firmaron el miércoles un acuerdo con Caracas para invertir en Venezuela con el respaldo del presidente Donald Trump.

Desde la captura en enero del derrocado Nicolás Maduro, Trump se alió con Caracas y pretende explotar los vastos recursos de Venezuela, que tiene la mayor reserva probada de petróleo en el mundo.

Estados Unidos aprovechó una reunión del G20 en Houston para hacer el anuncio de los nuevos inversores.

Continental Resources firmó un acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para operar y desarrollar el Bloque Ayacucho 2 en la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela.

Situado en el estado de Anzoátegui, este bloque contiene unas reservas estimadas de 30.000 millones de barriles, lo que equivale al 10% de las reservas del país, donde la compañía planea tener una participación del 100%.

“La decisión de una empresa de la escala de Continental de asociarse con PDVSA, envía una poderosa señal de confianza en Venezuela y demuestra que las principales compañías energéticas internacionales están listas para participar en la recuperación de nuestra industria energética”, dijo Calixto Ortrega, vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, durante la firma del acuerdo.

“Este acuerdo no es un hecho aislado. Se basa en el fuerte impulso generado por una serie de acuerdos importantes en los últimos meses, desde el histórico acuerdo petrolero binacional entre Venezuela y Estados Unidos hasta nuevas alianzas con algunas de las compañías energéticas más destacadas del mundo”, agregó.

Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos tomaría el control de campos petroleros con un potencial de producción estimado en 65 mil millones de barriles. Trump invitó a Venezuela, que no es miembro del G20, a la reunión de ministros de Energía en Houston.

Fotografía de la sede principal del Ministerio de Energía y Petróleo y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas (Venezuela), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Harold Hamm, fundador de Continental, dijo estar acostumbrado a los desafíos. “Lo hicimos con la perforación horizontal, que revolucionó el sector e impulsó el renacimiento en Estados Unidos, y sin duda creemos que podríamos hacer lo mismo aquí (en Venezuela)”.

Para el ministro estadounidense de Energía, Chris Wright, se trata de un “acuerdo histórico en la relación entre Estados Unidos y Venezuela para convertir al hemisferio occidental en el centro del sistema energético global”.

Una estrategia que lleva adelante mientras la guerra que mantiene con Irán dispara los precios del combustible.

Por otro lado, Heeney Capital, que a principios de mayo ya había suscrito acuerdos con Caracas, anunció este miércoles un nuevo convenio para operaciones de oro en minas del Chocó.

“Nos entusiasma ser la primera empresa estadounidense en invertir en el sector minero venezolano, que consideramos el sector minero más dinámico del hemisferio occidental”, dijo Sean Pi, cofundador de la compañía con sede en Nueva York.