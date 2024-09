Poliszuk está en Lima invitado por el portal Ojo Público para conversar sobre cómo investigar en tiempos de dictadura. Este sábado 28 se cumplen dos meses de los comicios en Venezuela y El Comercio conversó con él de la coyuntura poselectoral, de la represión que se ha endurecido en su país y del trabajo de Armando.Info, que fue el primer medio en exponer la corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los cuales fueron creados en el 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro como un mecanismo de distribución de alimentos subsidiados para hacer frente a la crisis económica. Esa investigación apuntó directamente a Álex Saab, quien es señalado de ser el testaferro de Maduro. La investigación trajo como consecuencia para los periodistas de Armando.Info amenazas, la divulgación de sus datos personales en redes sociales y una demanda por difamación agravada continuada e injuria agravada por parte de Saab. Ante la falta de garantías jurídicas en su país, cuatro de los periodistas del portal, entre ellos Poliszuk, abandonaron Venezuela pero siguen investigado al poder desde el exterior.

Joseph Poliszuk tuvo que salir de Venezuela tras publicar investigaciones sobre el empresario Álex Saab, muy cercano a Nicolás Maduro. (Hugo Pérez, El Comercio).

-¿Qué puede pasar en Venezuela de acá al 10 de enero, cree que todavía hay posibilidad para que Edmundo González Urrutia asuma como presidente ese día?

Esa respuesta no se la puedo dar ahora, ni Nicolás Maduro, ni María Corina Machado. Lo que sí está claro es que Venezuela está entrando en una nueva etapa. Creo que habíamos pasado de una suerte de periodo especial cubano a una suerte de ‘perestroika’ soviética, y ahora empieza un nuevo período en el que el país es ingobernable, y Maduro se ha afincado en el poder a partir de una represión sin precedentes, de manera que o no logra la gobernabilidad o va a seguir la represión brutal que se ha visto en las últimas semanas.

-Están endureciendo ciertas leyes, quieren acabar con la ONG que defienden los derechos humanos, con lo poco de periodismo independiente que queda. ¿Cómo proyecta un hipotético próximo gobierno de Maduro, será una dictadura abierta?

Sí, justamente estábamos hablando que durante años, y el caso venezolano estaba a la vanguardia, muchos líderes han estado erosionando las democracias con las armas de la democracia. En Venezuela no es que no hubo elecciones, no es que el chavismo no fue popular. Hubo un período hiperelectoral en el que hubo hasta tres elecciones por año en algunos momentos. El problema es que vas a las urnas y tienes el derecho de votar cuando los gobiernos son populares, y votas y votas hasta que ya no puedes votar más, que es lo que pasó ahora. Ahora estamos en un nuevo período... sin duda alguna, ahora estamos ante un gobierno que se está sosteniendo sobre la represión, pero no solo la represión militar en la calle. Hay cosas inéditas que hemos documentado sobre la llamada Operación Tun Tun. Ya no es que te encuentran en una calle, sino que te van a buscar a tu casa, y te identifican por las redes sociales. Es una nueva versión del gran hermano ahora chavista.

Miembros del escuadrón antidisturbios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detienen a un hombre durante una manifestación convocada por la oposición en el barrio Chacao, en Caracas ,el 30 de julio de 2024. (Foto de Juan Calero / AFP) / JUAN CALERO

-¿Eso ha terminado enfriando la calle? Porque vimos que el 29 de julio salieron a manifestarse ciudadanos de barrios populares, se pensaba que iba a ser sostenida la protesta, pero se apagó por la represión

Sí, la represión ha funcionado. Te hablaba que la democracia se había erosionado con la democracia, y durante muchos años no podíamos comparar una dictadura de los años 70 con lo que estaba pasando, pero yo creo que ahora sí estamos entrando en una dictadura formal, de esas con tanques en la calle, militares que contienen manifestaciones y que meten presa a la gente.

-¿Entonces cree que se acabó la vía electoral para sacar al régimen?

Lamentablemente, sí. La oposición ha tenido todo, salvo un elemento, que es el quiebre militar. La cúpula militar no ha reconocido los resultados. El Gobierno no ha mostrado las actas electorales y la oposición ha demostrado que ha habido un fraude. Te quiero comentar un trabajo que publicamos en Armando.Info que creo que explica la Venezuela de hoy. En el 2017, cuando empezaba esa suerte de periodo especial cubano en Venezuela, nosotros logramos consolidar la lista de toda la Fuerza Armada Nacional y la cruzamos con el Registro Nacional de Contratistas. Allí demostramos que, a contracorriente de la ley, los grandes contratistas del Estado, los importadores de comida, los constructores de grandes obras del Estado, los grandes contratos estaban en manos de generales y coroneles. Es lo que Vargas Llosa había advertido en México sobre el PRI, sobre la dictadura perfecta, pero en este caso se trata de una suerte de partido con botas y con armas. Porque no es que Maduro sea un títere y no gobierna, no es solo él, el sistema no se sostiene sobre él, es un sistema militar que tiene prebendas económicas que sostienen el sistema político de hoy.

-Esa es la cúpula, pero qué pasa con el mando medio, los mandos bajos, ¿ellos no se pueden levantar?

Esa es la gran pregunta y el gran dilema de la sociedad venezolana. No es la primera vez que han tratado de hacer un quiebre en la Fuerza Armada Nacional. La cúpula militar sigue a pie juntillas con Maduro, pero aguas abajo hay dos hechos que muestran que no están con el Gobierno, y que son parte de esa sociedad venezolana cuyos resultados, sin contar los ocho millones de venezolanos en el exterior, 70-30 votó en contra de Maduro. Lo primero es que el fraude electoral se pudo demostrar por las actas de los testigos, y esos testigos salieron en paz de cada uno de sus centros electorales porque los funcionarios militares del Plan República lo permitieron y garantizaron. Entonces, por pasivo o por activo, muchos de los militares de abajo no están con esa cúpula que no permite el cambio democrático. Y lo segundo es un dato que creo que ni en Venezuela se destaca. La mitad de los presos políticos en estos momentos son militares. O sea, sí hay un descontento militar que la inteligencia ha denunciado y demostrado, algunas injustamente, pero lo cierto es que lo hay.

El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez (der) se reúne con el candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia en el Palacio de La Moncloa en Madrid. (Foto de Fernando CALVO / LA MONCLOA / AFP). / FERNANDO CALVO

-Qué opina sobre el documento que firmó Edmundo González Urrutia antes de irse a España, le ha quitando peso al reclamo de la oposición para que se reconozca su triunfo?

Sí, fue un golpe. Fue un golpe sobre todo porque no fue explicado y al parecer fue orquestado con actores políticos nacionales e internacionales que desnudan, por ejemplo, que detrás de esto estuvo gente como el expresidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero. Otra vez Venezuela en el medio del debate internacional con otras potencias y otros países metidos.

-¿En qué situación está la denuncia que les hizo Alex Saab cuando ustedes publicaron investigaciones sobre él?

Nosotros entendimos que en Venezuela no había justicia y que era imposible seguir haciendo el periodismo que queríamos hacer sin que eso tuviera consecuencias laborales y personales. Entendimos que podíamos ir presos, pero más que eso, que era un mecanismo de censura para que no siguiéramos haciendo nuestro trabajo. Y es por eso que nos fuimos del país y dejamos esa causa judicial abierta, que es una espada de Damocles que han querido mantener en contra de Armando.Info.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe al empresario colombiano Alex Saab en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP) / FEDERICO PARRA

-Usted no puede regresar a Venezuela

Por ahora, como dijo Chávez. Y te sumo otra frase de Rómulo Betancourt, el padre de la democracia, de la exdemocracia, cuando dijo “We will come back”, Nosotros volveremos.

-Ustedes están fuera del país porque denunciaron a Alex Saab. Luego Saab fue detenido y extraditado a EE.UU. Sin embargo, lo devolvió a Venezuela en un intercambio de presos y a cambio de que Maduro garantizara elecciones democráticas, algo que no pasó. ¿Cómo califica la jugada de Washington?

Bueno, primero diría que son las ironías de esta historia que Alex Saab pueda estar en nuestro país cuando nosotros no. Creo que Estados Unidos no sabe qué hacer con Venezuela. Como muchos otros actores en el mundo, ha apelado a muchas cosas. Trump tuvo una visión y una estrategia mucho más frontal. No ha funcionado la de Biden. Definitivamente, hay una polémica muy grande alrededor de las sanciones. No sé si las sanciones al país han funcionado, pero no son populares. Sí es verdad que las sanciones personales han funcionado. Nuestra línea editorial es rastrear el dinero que hay detrás de este sistema, que no solamente se puede decir que es una dictadura, es una cleptocracia. En Venezuela no solamente hay narcotráfico, no solo hay tráfico de minerales, es que hasta la comida tiene mercados negros. Y todo el mundo se beneficia de economías básicas. Entonces, ¿quién está detrás de todos estos negociados?... Las sanciones personales han funcionado. Y hay una cosa que agrego, y es que en Venezuela se han criticado mucho las sanciones, pero mucha gente en Venezuela da por sentado los controles y las regulaciones que desde hace 25 años ha instalado el chavismo, y que son otro tipo de sanciones que ya no dependen de Estados Unidos, sino que han ejercido el control de todo el país por parte de la dirigencia política chavista.

-¿Álex Saab es el testaferro de Maduro?

Sí, cuando nosotros hablamos la primera vez de los CLAP y de los negocios de Álex Saab, ni siquiera dijimos que era el testaferro de Maduro, sino que dijimos que estaba detrás de estos negocios irregulares y de estas contrataciones irregulares. Ahora ya no lo decimos nosotros. Fue la justicia norteamericana, y también investigaciones en Panamá, en Colombia y en México, donde lo señalaban detrás de Nicolás Maduro. Nosotros destapamos al personaje en Armando.Info, pero esto ya no lo decimos solo nosotros.

-¿Cuántos Alex Saab habrá en Venezuela?

Es que otra vez, yo regreso a la cleptocracia. Nuestra línea editorial es ver quién está detrás de estos grandes negociados y hemos destapado muchos de estos nombres, y hay muchos más. Y eso también explica la geopolítica alrededor del tema de Venezuela. Muchos de los apoyos no son solo políticos, son negociados que sostienen esta transición que no termina de darse.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los medios de comunicación después de comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, el 9 de agosto de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP) / FEDERICO PARRA

-El presidente de Colombia ha dicho que él ni el de Brasil van a reconocer el resultado electoral mientras Maduro no publique las actas, pero es algo que ya vienen repitiendo. ¿No es momento de que tomen una posición más clara?

Yo creo que cada mandatario tiene una responsabilidad. Y entiendo las reglas de la diplomacia, pero para los venezolanos es frustrante ver cómo esas dinámicas diplomáticas no se corresponden con la voluntad popular. Y me temo que hay un elefante en la habitación y hay gente que no lo quiere ver.

-Claro, porque así como me dice que las sanciones personales sí pueden funcionar, las posiciones firmes de los gobiernos también pueden ir en ese sentido.

Yo me imagino que algunos de estos mandatarios tienen intereses personales, pero hay otros que no quieren caer en el dilema que tuvieron con Juan Guaidó. Sin embargo, este no es el mismo caso de Juan Guaidó. Aquí se robaron unas elecciones. Aquí no fue que la interpretación de un vacío legal hizo que los gobiernos reconocieran a un presidente interino. Es que no le están dando el espacio a un presidente electo al que refrendó la voluntad popular.