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El fallecimiento del exconcejal José Manuel García Sabino eleva a 20 las muertes de detenidos políticos en cárceles venezolanas desde 2014. Foto: @LibertadLuchSoc/X
El fallecimiento del exconcejal José Manuel García Sabino eleva a 20 las muertes de detenidos políticos en cárceles venezolanas desde 2014. Foto: @LibertadLuchSoc/X
Por Agencia AFP

Un preso político murió en custodia del Estado venezolano, confirmó este domingo la ONG Foro Penal, con lo que suma 20 personas detenidas por razones políticas que fallecen en cárceles de ese país desde 2014.

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