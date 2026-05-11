Un preso político murió en custodia del Estado venezolano, confirmó este domingo la ONG Foro Penal, con lo que suma 20 personas detenidas por razones políticas que fallecen en cárceles de ese país desde 2014.

El cuerpo del exconcejal José Manuel García Sabino fue hallado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a 400 kilómetros de Caracas. No hay información oficial de las autoridades policiales ni del Ministerio Público sobre las causas del fallecimiento.

García Sabino “había denunciado hechos de corrupción dentro de la alcaldía”, afirmó el exfiscal Zair Mundaray, quien se encuentra en el exilio. Calificó la detención del exconcejal como “claramente política”.

“El cuerpo fue hallado el día de hoy, 10 de mayo de 2026, y posteriormente trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, a los fines de determinar oficialmente la causa de muerte, lo cual hasta el momento no ha sido reportado de manera oficial”, dijo la coordinadora regional de Foro Penal.

El caso del exconcejal García Sabino se conoce dos días luego de que las autoridades admitieran el fallecimiento de Víctor Quero Navas, nueve meses después de que ocurriera y mientras le fue negada a su familia el sitio de reclusión.

Una vigilia para exigir la libertad de los presos políticos frente al edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 21 de febrero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP) / PEDRO MATTEY

Según el conteo de Foro Penal hay 454 los presos políticos en Venezuela al cierre de abril.

Luego de la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.

URGENTE | Aparece muerto el exconcejal José Manuel García Sabino en calabozos de la policía de Anaco, estado Anzoátegui. Con este crímen se eleva a 31 la cifra de muertes de #PresosPolíticos bajo custodia del Estado.



La denuncia del exfiscal @MundarayZair fue clave en esta… https://t.co/s7WGxKoaDV pic.twitter.com/Uy35Sj70cP — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) May 10, 2026