El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 27 de octubre de 2025. Foto: Juan BARRETO / AFP
/ JUAN BARRETO
Agencia AFP
Agencia AFP

En Venezuela “no maltratamos” a los trinitenses, dice ministro de Interior
En Venezuela "no maltratamos" a los trinitenses, dice ministro de Interior

“no le hace nada malo” a los ciudadanos de que viven o visitan el país, dijo el lunes el ministro de Interior, Diosdado Cabello, frente al anuncio de deportaciones de venezolanos desde ese archipiélago vecino.

Trinidad y Tobago anunció la deportación de migrantes indocumentados, en medio de una crisis con Venezuela por recibir al buque de guerra estadounidense . Caracas tachó de “provocación” las maniobras frente a sus costas.

PUEDES VER: ¿Por qué la administración Trump asegura que no está obligada a pedir Poderes de Guerra para sus ataques en el Caribe?

Los venezolanos son la principal comunidad de migrantes en el archipiélago de 1,4 millones de habitantes.

La relación bilateral comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar, alienada con Washington y contraria a la migración venezolana.

“Venezuela, como siempre, se reserva las acciones que corresponden, ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá, nosotros tenemos muchos trinitenses aquí y no les hacemos nada malo, nada”, dijo Cabello durante una rueda de prensa en Caracas.

El USS Gravely, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos, llegó a Trinidad y Tobago el 26 de octubre de 2025 para realizar maniobras conjuntas cerca de la costa de Venezuela. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
/ MARTIN BERNETTI

Cabello aseguró que Venezuela y Trinidad y Tobago tienen una relación histórica. “Nosotros no maltratamos a la gente de Trinidad porque son hermanos, hermanas”, añadió.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ordenó en un memo al que accedió la AFP el martes que “todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos” para “la implementación de un ejercicio de deportación masiva”.

Ese mismo día el Parlamento venezolano declaró a Persad-Bissessar persona non grata. Un día antes, el presidente venezolano rompió acuerdos gasíferos de Venezuela con Trinidad.

El opositor venezolano Leopoldo López calificó el lunes 27 de octubre en Madrid de "arbitrariedad" la propuesta de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad, y dijo que las medidas de presión de Washington al presidente venezolano "no son contra Venezuela" sino contra el narcotráfico. (AFP)

