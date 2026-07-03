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Resumen

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Fotografía de la perra de la Unidad Canina de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, Nala, que ha viajado hasta Venezuela para buscar supervivientes en la zona cero del doble terremoto, junto a su guía Rafa Arnau y un equipo de búsqueda y rescate de la asociación de voluntarios GEA. EFE/Gea
Fotografía de la perra de la Unidad Canina de los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, Nala, que ha viajado hasta Venezuela para buscar supervivientes en la zona cero del doble terremoto, junto a su guía Rafa Arnau y un equipo de búsqueda y rescate de la asociación de voluntarios GEA. EFE/Gea
Por Agencia EFE

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado en las últimas horas a 29, mientras que son 154 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate, informó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

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