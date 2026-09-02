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Resumen

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dan la mano durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, el 2 de septiembre de 2026. (Juan Barreto / AFP).
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dan la mano durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, el 2 de septiembre de 2026. (Juan Barreto / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, calificó este miércoles de “día histórico” luego de que varias empresas, entre ellas las estadounidenses Chevron y GE Vernova, firmaran en Caracas acuerdos en materia de petróleo y electricidad, respectivamente, con el Gobierno de Venezuela.

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