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Estados Unidos designa a John Barrett como encargado de negocios en Venezuela en reemplazo de Laura Dogu. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala).
Estados Unidos designa a John Barrett como encargado de negocios en Venezuela en reemplazo de Laura Dogu. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala).
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó este miércoles la propia funcionaria.

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