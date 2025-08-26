Roger Zuzunaga Ruiz
Así son el submarino nuclear y el crucero lanzamisiles que Estados Unidos sumó a su flota militar enviada al mar Caribe
A la flota de al menos seis barcos de guerra que está desplazando al mar Caribe, entre buques de asalto anfibio y destructores, Estados Unidos ha sumado un submarino de propulsión nuclear y un crucero lanzamisiles. Este movimiento, señala Washington, es para neutralizar las rutas que usa el narcotráfico para el transporte de droga hacia EE.UU. Sin embargo, el despliegue naval también es tomado como una forma de presión al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien la administración de Donald Trump señala de ser el cabecilla del Cártel de los Soles. Ahora, surge la interrogante de si el republicano realmente se está planteando un cambio de régimen en el país caribeño, o si efectivamente todo esto no es más que un esfuerzo por la interdicción de drogas.

