Qué es lo último que se sabe del poderoso despliegue naval de Estados Unidos cerca de Venezuela
Qué es lo último que se sabe del poderoso despliegue naval de Estados Unidos cerca de Venezuela

Qué es lo último que se sabe del poderoso despliegue naval de Estados Unidos cerca de Venezuela

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie cruzó la noche del viernes el Canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, para sumarse a la flota que está desplegando Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. En total, son siete las embarcaciones de guerra y un submarino que de manera oficial participarán en operaciones contra el narcotráfico internacional por tiempo indefinido.

