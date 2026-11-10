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Resumen

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Un hombre pasa junto a un mural que representa bombas de petróleo y la bandera de Venezuela, con retratos de Simón Bolívar (izquierda) y Hugo Chávez, en Caracas el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Un hombre pasa junto a un mural que representa bombas de petróleo y la bandera de Venezuela, con retratos de Simón Bolívar (izquierda) y Hugo Chávez, en Caracas el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Estados Unidos recibió en los primeros nueve meses del año más de 12.000 millones de dólares de las exportaciones de recursos de Venezuela, en su mayoría del petróleo, y que luego desembolsó a ese país suramericano, según un informe confidencial de una compañía de servicios financieros al que accedió The New York Times.

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