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La bandera de Estados Unidos izada en la embajada de ese país en Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
La bandera de Estados Unidos izada en la embajada de ese país en Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia AFP

La bandera de Estados Unidos fue izada este sábado en su embajada de Venezuela luego de siete años, diez días después del restablecimiento de relaciones diplomáticas tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

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