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Un avión MV-22B Osprey de los Marines estadounidenses aterriza en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el 23 de mayo de 2026, durante un simulacro de evacuación aérea. (Federico PARRA / AFP)
Un avión MV-22B Osprey de los Marines estadounidenses aterriza en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, el 23 de mayo de 2026, durante un simulacro de evacuación aérea. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Estados Unidos comenzó este sábado un simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

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