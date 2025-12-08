La exdiputada María Corina Machado habla durante una rueda de prensa el martes 26 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
La exdiputada María Corina Machado habla durante una rueda de prensa el martes 26 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
EE.UU. revisa planes de María Corina Machado para la salida de Maduro, según Washington Post
La revisó los planes de la líder opositora venezolana para la eventual salida del poder de Nicolás Maduro, informó este lunes el diario The Washington Post.

Según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan esbozado por Machado y su equipo propone crear fuerzas para estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Maduro, y celebrar elecciones durante el primer año.

Aunque el equipo de la opositora venezolana, , no compartió al Gobierno de Trump su plan completo por razones de seguridad, funcionarios estadounidenses admitieron al Post que “tienen una mayor preparación de lo que se creía”.

Según el rotativo, el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano y concluyó que solo sería necesaria una purga “limitada”, puesto que únicamente el 20 % de los oficiales son “irredimibles” y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos.

El Gobierno de Trump, que y lo acusa de liderar una red de narcotráfico, ha desplegado una presencia militar sin precedentes en el mar Caribe.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
/ KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

En esa operación asegura haber destruido una veintena de embarcaciones al servicio del narcotráfico y haber matado a más de 80 personas, y amenaza con comenzar “pronto” ataques dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la comunicación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

