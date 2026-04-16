Por Roger Zuzunaga Ruiz

El alivio parcial de las sanciones anunciado el martes por Estados Unidos marca un giro relevante en la política hacia Venezuela, aunque sin implicar un levantamiento total de las restricciones. La medida está enfocada en el Banco Central de Venezuela (BCV), una de las instituciones más afectadas por el esquema de medidas coercitivas vigente desde el año 2019, y en otras tres entidades bancarias estatales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.