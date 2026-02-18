Evanan Romero: prominente experto petrolero es excarcelado tras cuatro días de arresto en Venezuela

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El petrolero Evanan Romero es venezolano y tiene también ciudadanía estadounidense. (Captura de Globovisión).
Por Agencia AFP

Evanan Romero, un prominente experto petrolero venezolano con doble nacionalidad estadounidense, fue liberado luego de pasar cuatro días bajo arresto por “estafa” en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, informó la fiscalía la madrugada del miércoles.

