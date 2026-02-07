Escuchar
Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Ronald Peña R
Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Ronald Peña R
/ Ronald Pena R
Por Agencia EFE

Familiares de presos políticos en Venezuela manifestaron este sábado que esperan que el Gobierno “cumpla su palabra”, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometiera la liberación de “todos” los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía.

Familiares esperan que Gobierno venezolano cumpla su palabra de liberar a presos políticos

