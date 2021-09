El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, pidió este miércoles la captura e imputación de un comentarista de fútbol por “violencia simbólica y promoción al odio” tras retuitear y comentar un cántico obsceno contra la esposa del astro argentino Lionel Messi.

Messi llegó a Caracas esta semana para unirse a la selección de su país, que enfrenta este jueves a Venezuela por el clasificatorio al Mundial de Catar-2022.

“Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI”, escribió Saab en Twitter.

El fiscal acompañó el mensaje con una captura de un retuit que hizo el periodista venezolano, residenciado en Argentina, de un usuario que proponía “cantos picantes” contra la selección albiceleste. “Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonella a todos nos la va a mamar”, rezaba la publicación.

#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021

Petrocelli hizo retuit con el mensaje: “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘con Antonella vamos a gozar’ jajaja”.

El periodista de 37 años borró el tuit, criticado por cientos de usuarios, y escribió una disculpa antes de la orden del fiscal venezolano.

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”, expresó.

Las autoridades venezolanas han detenido personas por comentarios en redes sociales, normalmente cuando son críticas al gobierno del presidente Nicolás Maduro o sus allegados.

Dos bomberos por ejemplo fueron detenidos en 2018 por un video en el paseaban por la estación a un burro llamándolo “presidente Maduro”. Una familia dijo, ese mismo año, que fue desalojada de una vivienda que le había asignado el gobierno supuestamente por burlarse de un “atentado” contra el mandatario en un mensaje publicado en un grupo de Whatsapp.

Varios de estos casos se han sido enmarcados en la Ley contra el Odio, aprobada a finales de 2017 por la oficialista Asamblea Constituyente y denunciada por la oposición como un instrumento para “criminalizar la disidencia”.

La AFP solicitó un comentario a Petrocelli sin aún obtener respuesta.

