Fiscalía de Venezuela anuncia investigación sobre “decenas” de muertes tras ataque de EE.UU.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este martes la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las “decenas” de muertes ocurridas en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Quiero igualmente informar (...) nosotros hemos designado como Ministerio Público a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana”, indicó Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Parlamento.

Hasta el momento, Caracas no ha precisado la cifra de heridos ni fallecidos en los bombardeos.

El domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 militares de la isla cumplían misión en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante el ataque estadounidense en territorio venezolano.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.

El Ministerio del Interior cubano indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.

Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que “muchos en el otro bando” fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos “muchos cubanos” que lo protegían.

Una columna de humo sobre Caracas tras una serie de explosiones como parte de una operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro. (AFP). / JOSE ABREU

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en el país suramericano fueron asesinadas 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Este lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques de fuerzas estadounidenses en el país suramericano.

González vivía en la urbanización Rómulo Gallegos, en el sector Catia La Mar, un área que se encuentra a un costado de la Meseta de Mamo, donde está ubicada la Academia Militar de la Armada Bolivariana, que fue uno de los objetivos de los ataques estadounidenses del sábado.

Según relataron a EFE residentes del sector, la octogenaria resultó herida dentro de su casa durante una de las explosiones, la trasladaron a un hospital cercano, pero falleció. Su apartamento quedó completamente destruido, luego de que su edificio fuera impactado por los bombardeos.