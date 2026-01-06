Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) luego de su captura y traslado a Estados Unidos. (EFE).
Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) luego de su captura y traslado a Estados Unidos. (EFE).
Fiscalía de Venezuela pide a EE.UU. reconocer “falta de jurisdicción” en juicio contra Maduro
Fiscalía de Venezuela pide a EE.UU. reconocer “falta de jurisdicción” en juicio contra Maduro

Fiscalía de Venezuela pide a EE.UU. reconocer “falta de jurisdicción” en juicio contra Maduro

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, pidió el martes a un juez de Nueva York del tribunal donde se juzga por narcotráfico y terrorismo al mandatario , tras su captura por Estados Unidos.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, y otros tres estados del país. El ataque dejó un saldo oficial de 55 militares venezolanos y cubanos muertos que conformaban su equipo de seguridad.

El mandatario compareció el lunes ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declaró no culpable. “Soy un prisionero de guerra”, dijo durante la audiencia. Flores también se declaró inocente.

“Quiero hacer un llamado al juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal a su mando para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana”, dijo Saab en una alocución televisada.

El fiscal informó además la designación de tres fiscales para investigar las “decenas de bajas de inocentes civiles y militares” durante el ataque estadounidense.

Se trata de “crimen de guerra de esta agresión inusitada contra la patria venezolana”, denunció Saab.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro. (Foto de Jim Watson y Federico Parra / AFP).
El ministro de Defensa, , dijo tras el ataque que levantarían “información referente a heridos y muertos”.

Cuba publicó el martes una lista con 32 militares muertos en el . El lunes, el Ejército venezolano difundió esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP al menos 70 muertos y 90 heridos.

En una ceremonia íntima, una docena de personas despidieron este lunes 5 de enero a Rosa Elena González, de 80 años, residente del estado La Guaira, cercano a Caracas, y una de los civiles fallecidos durante los ataques de fuerzas estadounidenses en el país suramericano, en el cual fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. (EFE)

