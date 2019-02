Aviación Militar de Venezuela tildó de "traidor" a general que reconoció Guaidó

La Aviación Militar tildó de "traidor" al General de División y Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, Francisco Estéban Yánez Rodríguez, luego que reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

"Indigno el hombre de armas que traiciona el juramento de fidelidad y lealtad a la Patria de Bolívar y al legado del comandante Hugo Chávez, y se arrodilla ante pretensiones imperialistas. G/D Francisco Yanez traidor", expresó la cuenta de Aviación Militar, vía Twitter.



Francisco Estéban Yánez Rodríguez, que según la página de la Aviación se desempeña en la Dirección de Planificación Estratégica de esa fuerza, pidió, en un mensaje que colocó en Youtube, a sus compañeros militares que “no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más”.



Indigno el hombre de armas que traiciona el juramento de fidelidad y lealtad a la Patria de Bolívar y al legado del Cmdte. Hugo Chávez, y se arrodilla ante pretensiones imperialistas. G/D Francisco Yanez TRAIDOR pic.twitter.com/1O1KNH63TI — AVIACIÓN MILITAR (@AviacionFANB) 2 de febrero de 2019

“Hoy, con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad irrita y dictatorial del señor Nicolás Maduro y reconozco al Diputado Juan Guaidó como el Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus ordenes”, dijo mediante un video.



Asimismo, aseguró que el 90% de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro y que la transición a la democracia es inminente. "El 90% de la Fuerza Armada no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela (...) A mis compañeros de armas les pido que no repriman más", dijo.

ATENCIÓN: General de División Francisco Estéban Yánez Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando Militar de la Aviación, reconoce a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela. #2Feb pic.twitter.com/Uz4fOixsvq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 2 de febrero de 2019

Francisco Estéban Yánez Rodríguez fue designado Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana, en el año 2015.



Fuente: Con información de AP y El Nacional de Venezuela / GDA