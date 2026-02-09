Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un manifestante sostiene una foto del político opositor venezolano Freddy Superlano Salinas mientras familiares de presos políticos protestan frente a la Fiscalía en Caracas el 20 de enero de 2026. (Foto de Ronald Schemidt / AFP).
Un manifestante sostiene una foto del político opositor venezolano Freddy Superlano Salinas mientras familiares de presos políticos protestan frente a la Fiscalía en Caracas el 20 de enero de 2026. (Foto de Ronald Schemidt / AFP).
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia EFE

El exdiputado opositor Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, fue excarcelado la madrugada de este lunes como parte del proceso de liberaciones que inició hace un mes el país caribeño, informó su partido Voluntad Popular (VP).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Venezuela: excarcelan al exdiputado opositor Freddy Superlano, detenido tras las elecciones del 2024
Venezuela

Venezuela: excarcelan al exdiputado opositor Freddy Superlano, detenido tras las elecciones del 2024

Venezuela: el partido del opositor Antonio Ledezma denuncia el “secuestro” de Juan Pablo Guanipa y la ley de amnistía
Venezuela

Venezuela: el partido del opositor Antonio Ledezma denuncia el “secuestro” de Juan Pablo Guanipa y la ley de amnistía

Fiscalía de Venezuela revoca excarcelación de opositor Juan Pablo Guanipa y le impone “detención domiciliaria”
Venezuela

Fiscalía de Venezuela revoca excarcelación de opositor Juan Pablo Guanipa y le impone “detención domiciliaria”

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela
Venezuela

Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Maduro y las versiones de su captura en Venezuela