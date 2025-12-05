La Fuerza Armada intercepta e inmoviliza una aeronave “hostil” en el suroeste de Venezuela

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela interceptó e inmovilizó una aeronave en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia) declarada hostil por las autoridades, informó este viernes el comandante estratégico operacional de esa institución, Domingo Hernández Lárez.

El avión entró al país por el este sin emitir código de identificación ni presentar plan de vuelo y con el transponedor apagado, por lo que “se declaró su ilegalidad y se ordenó de inmediato su interdicción con tres sistemas caza F-16” de la fuerza aérea, indicó el funcionario en una publicación de Instagram.

Sin embargo, prosiguió, la aeronave “no acató el protocolo establecido en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano”, motivo por el que fue declarada como “hostil” y se le exigió “realizar aterrizaje forzoso” en una localidad de Apure “para su consecuente inmovilización en tierra”.

“Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico”, expresó el jefe militar.

Según la FANB, van 28 aeronaves inmovilizadas en lo que va de 2025, y 419 desde la promulgación de la ley de defensa del espacio aéreo, en 2012.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una ceremonia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en Caracas, el 28 de septiembre de 2023. (Foto de JHONN ZERPA / Presidencia de Venezuela / AFP) / JHONN ZERPA

El martes, Hernández Lárez indicó que las autoridades inutilizaron una aeronave detectada cuando sobrevolaba el espacio aéreo del país “a baja cota e ilegalmente” en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Estas últimas operaciones se llevaron a cabo en momentos en que Venezuela denuncia una “amenaza” en su contra por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y que recientemente alertó de una presunta “situación potencialmente peligrosa” por el que habría que “extremar la precaución” al sobrevolar la nación petrolera y el sur de esa región.