Fotografía de archivo del titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (c). Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Fuerza Armada venezolana denuncia campaña para justificar una “agresión militar” de EE.UU.
La de Venezuela denunció este martes una “perversa campaña” de difusión en redes sociales sobre la “supuesta presencia” de un helicóptero estadounidense cerca de islas de su país, que, advirtió, busca justificar una “agresión militar” de Estados Unidos, que próximas a la nación suramericana.

Según un comunicado compartido por el titular de Defensa, , se ha difundido información en redes sociales que “indica la supuesta presencia de un de uno de los territorios insulares de Venezuela, lo que comporta -afirmó- la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EE.UU. pudieran infligir daños” a la “aeronave, para provocar y fabricar un incidente o falso positivo”.

Francisco Sanz

“Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación, tal como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en otros episodios históricos”, expresó la , que acusa a “sectores de la ultraderecha”, como el chavismo suele llamar a la oposición mayoritaria, de promover esta “campaña”.

PUEDES VER: ¿Quién manda en la estrategia de EE.UU. hacia Venezuela? Te explicamos el rol clave de Marco Rubio

A juicio de la institución militar, se trata de “operaciones psicológicas contempladas en el , destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas, en este caso bajo la fatua excusa de la ‘lucha contra el narcotráfico’, cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela”.

Asimismo, advirtió, un hecho como ese “arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias”.

La Fuerza Armada rechazó categóricamente esta “campaña” y exigió el cese de las “acciones belicistas y de guerra cognitiva”, que atribuyó al , y al enviado especial para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone.

Nos aferramos a la tradición pacifista del Estado venezolano, pero, al mismo tiempo, a la irreductible determinación de defender la integridad territorial con firmeza y serenidad, en perfecta fusión popular-militar-policial, para garantizar la libertad, soberanía e independencia de la patria”, agregó.

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Este lunes, el presidente de Venezuela, , denunció un intento de promover un “relato sucio” contra autoridades venezolanas y de llevar al pueblo estadounidense a una “guerra en Suramérica”, para, aseguró, propiciar un “cambio de régimen” y “robarle el petróleo, el gas y el oro” a su país.

, señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a por información que permita la captura del líder chavista.

El desplegó en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó la semana pasada que diez naves de combate F-35 fueran enviadas a una base aérea en Puerto Rico.

, el alistamiento de millones de milicianos y con un “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.

TAGS

