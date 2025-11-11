Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, en Caracas. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Agencia AFP
Agencia AFP

Fuerzas Armadas de Venezuela ordenan despliegue “masivo” ante “amenazas imperiales”
Las activaron el martes un despliegue “masivo” en todos los estados del país para responder a las , que mantiene su operativo militar antidrogas en la región y espera la llegada de su portaaviones más avanzado.

Desde finales de agosto, el ejército de para frenar el narcotráfico presuntamente proveniente de Colombia y Venezuela. El operativo ha dejado un saldo de 20 embarcaciones bombardeadas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico y 76 muertes.

Venezuela considera que el operativo estadounidense busca derrocar a , quien ha reiterado sus llamados de paz, pero dice estar preparado para defenderse y muestra constantemente actividades militares en el país.

Un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa venezolano indica que se ejecuta un “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana (civiles enlistados)”, entre otras estructuras de defensa policial, militar y ciudadana.

El canal televisivo estatal VTV difundió discursos de líderes militares en varios estados del país, con imágenes de la movilización de efectivos y el uso de armamento y equipo militar.

Sin embargo, estos anuncios frecuentes y ampliamente difundidos por el gobierno no necesariamente se traducen en operaciones visibles sobre el terreno.

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela participan en una caravana este sábado, en Caracas. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Maduro advirtió el lunes que , en la que incluiría a civiles. “Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, (tendríamos) movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, , minimizó la semana pasada los temores de una guerra con Venezuela, pero dijo que cree que los días de Maduro en el poder están contados.

En los próximos días se espera la llegada a la región del , el más grande y avanzado del ejército estadounidense, que se uniría al despliegue militar a pocos cientos de kilómetros de las costas venezolanas.

Un misil estadounidense impacta una lancha frente a las costas de Venezuela, destruyéndola por completo. La operación, ordenada por Trump, tenía como objetivo una presunta embarcación narco vinculada a redes ilícitas. #misil #narcotráfico #Venezuela #EEUU #Trump

