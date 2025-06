Sujetos armados asesinaron la noche de este domingo al influencer venezolano Gabriel Jesús Sarmiento en Maracay, estado Aragua, Venezuela, mientras realizaba un Live en TikTok.

De acuerdo con reportes preliminares, los hombres ingresaron a la residencia donde se encontraba Sarmiento en la clandestinidad y lo asesinaron mientras realizaba la transmisión en vivo.

Al momento del ataque, el influencer denunciaba a bandas delictivas como el Tren de Aragua y el Tren del Llano, además de funcionarios Epoliciales presuntamente involucrados en actos de corrupción.

"Estamos cundíos de funcionarios delincuentes, que trabajan con delincuentes comunes... Tengo a personas que pertenecen a la brigada motorizada de la Policía de Aragua y están comentando, a través de los grupos policiales, que se están organizando para ‘joderme’, para sembrarme… Estas prácticas se están realizando en contra de mi persona desde hace rato", denunció Sarmiento.

Durante la transmisión, Sarmiento también comentó que no recibió ninguna respuesta del fiscal superior del estado Aragua a las denuncias que realizó.

"Ha sido un incompetente, ya que a pesar de las solicitudes que he realizado, él no me ha dado ningún apoyo. Así que lo ligo directamente al Tren de Aragua", dijo.

"Yo lo único que quiero es una Aragua mejor para todos... Necesito que hagan pagar a los culpables que están aquí publicados (en su perfil de TikTok). Ellos andan libremente caminando por las calles mientras yo estoy en la clandestinidad. Eso me parece absurdo", expresó el influencer antes de ser asesinado.

En el video, el joven pide ayuda al Sebin y da su dirección exacta. Luego, se observa el instante en que dos hombres armados entran a la habitación en la que estabay uno de ellos dispara en su contra en reiteradas ocasiones. El clip se interrumpió de manera abrupta y se escucha a una mujer pidiendo ayuda a gritos: “Auxilio, lo mataron, lo mataron″.

El influencer venezolano Gabriel Sarmiento fue asesinado durante un live en TikTok en Maracay. Denunciaba bandas criminales y corrupción.

El hecho causó conmoción entre sus seguidores quienes presenciaron en tiempo real parte del incidente. La transmisión fue interrumpida abruptamente tras escucharse gritos y disparos, reseñó Versión Final.

Sarmiento era programador y analista de ciberseguridad. Su asesinato está siendo investigado por organismos policiales. Hasta el momento, se desconocen detalles sobre el móviles del crimen o los posibles responsables.

