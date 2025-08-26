Fotografía cedida por prensa del Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Gobierno de Venezuela pide apoyo de Secretario General de la ONU ante “amenazas” de EE.UU.
El pidió este martes el apoyo del secretario general de la ONU, , ante “las amenazas” de Estados Unidos, y expresó su preocupación por “el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares” del país norteamericano en el Caribe.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro espera recibir el apoyo de Guterres para “restablecer la sensatez” en la región latinoamericana y caribeña, que enfrenta, según Caracas, , pese a que se trata de una “zona de paz” declarada como tal en 2014, señaló el canciller venezolano, Yván Gil.

El ministro de Exteriores expresó estas preocupaciones durante una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, celebrada una semana después de que EE.UU. advirtiera de que está preparado para , lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a la nación.

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente Maduro, a quien el país norteamericano acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

El canciller venezolano aseguró este martes que el Gobierno del presidente estadounidense, , está “atentando contra la paz” en la región bajo lo que señaló como “falsas narrativas”, que son, dijo, un “pretexto para justificar agresiones contra Venezuela”.

“Confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del Gobierno bolivariano han sido debidamente certificados por la UNDOC”, afirmó Gil en redes sociales.

El lunes, el mandatario venezolano juró que , y aseguró que fueron activadas todas “las fuerzas y el poder nacional” para defender al país de “las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

Maduro, quien indicó que más del 90 % de la población de su país rechaza “los anuncios y amenazas” del , afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido “sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica” y “está desplegado” las “24 horas” del día “con su capacidad de combate y lucha armada”.

El pasado jueves, el secretario general de a “resolver sus diferencias por medios pacíficos”.

En una rueda de prensa, la portavoz adjunta de Guterres, Daniela Gross, aseguró que el secretario “sigue muy de cerca” los últimos acontecimientos entre los Gobiernos de ambos países, que han alcanzado un pico de tensión en los últimos días.

Guterres, según dijo la portavoz, “urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención”.

