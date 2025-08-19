Nicolás Maduro hace un gesto al salir del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, tras prestar juramento durante la toma de posesión presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Foto: Juan BARRETO / AFP
Nicolás Maduro hace un gesto al salir del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, tras prestar juramento durante la toma de posesión presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Foto: Juan BARRETO / AFP
Gobierno de Venezuela prohíbe por 30 días la compra, venta y uso de drones en todo el país
El suspendió y prohibió en todo el país, por treinta días prorrogables, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de (RPA, drones), así como sus partes y componentes, informó este martes el Ministerio de Transporte.

De igual forma, la medida aplica tanto para RPA que sean “remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos”, agregó la cartera de Estado, que indicó que la decisión entra en vigencia a partir de su fecha de publicación, el 18 de agosto, según la Gaceta Oficial que citó.

PUEDES VER: Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante “amenazas” de Estados Unidos

Además, indicó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz y podrá “resolver aspectos no previstos en la resolución”.

Este lunes, el , anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país, luego de que Estados Unidos .

Maduro indicó que esto forma parte de un “plan de paz”, por lo que hizo un llamado a las milicias a estar “preparadas, activadas y armadas”.

“El plan de paz, que es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país”, añadió, sin precisar en qué zonas del país estarán los milicianos.

comenzó a desplegar a 4.000 agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

La información fue dada a conocer primero por la cadena CNN el viernes, que citó a dos fuentes de la defensa estadounidense, y luego corroborada por otros medios.

Tras ese anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, , dijo que las autoridades locales también están desplegadas en las aguas del país suramericano.

