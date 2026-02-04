Gobierno venezolano espera que amnistía potencie de manera “acelerada” el diálogo político

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que espera que el proyecto de amnistía, propuesto por la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez, “potencie de manera acelerada” el diálogo político convocado por el Gobierno.

Tras un encuentro con partidos de un sector de la oposición para entablar el proceso de diálogo, el diputado dijo que la propuesta de ley de amnistía es “un aporte inicial unilateral” del Ejecutivo, que se decidió “sin ningún tipo de consulta” y que aspira lograr consensos para que sea aprobada por unanimidad en el Legislativo.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez dijo que esperan que la amnistía sea “suficientemente amplia” para que puedan ser liberados “todos los sectores” que “no estén incursos en graves delitos”.

En este sentido, señaló que la legislación servirá para establecer “los mecanismos” para las liberaciones, y espera que dé “un mensaje poderoso” y “potente” de la “intención de un nuevo momento político” en el país suramericano.

Según indicó, tiene prevista una reunión para “evaluar los alcances” de la iniciativa y así definir cuándo se presentará en el Parlamento para su primera discusión que, sin dar más detalles, adelantó que será “muy pronto”.

El pasado 23 de enero, la mandataria encargada propuso que se convoque a un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a sectores políticos “coincidentes” como “divergentes”, una tarea que encomendó al presidente del Parlamento.

La líder chavista pidió entonces que ese diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos” y que sea venezolano, es decir, “que no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid”.

El pasado viernes, la presidenta encargada anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

Estos anuncios se dieron en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado, que afirma que hasta ahora han sido liberadas 895 personas.

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, ha verificado 350 liberados hasta este miércoles a las 10:00 hora local (14:00 GMT), a la par que registra otros 687 que siguen encarcelados.