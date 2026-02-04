Escuchar
(2 min)
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que espera que el proyecto de amnistía, propuesto por la presidenta encargada, su hermana, Delcy Rodríguez, “potencie de manera acelerada” el diálogo político convocado por el Gobierno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Gobierno venezolano espera que amnistía potencie de manera “acelerada” el diálogo político
Venezuela

Gobierno venezolano espera que amnistía potencie de manera “acelerada” el diálogo político

Sector de la oposición venezolana liderada por Capriles acepta dialogar con el Gobierno
Venezuela

Sector de la oposición venezolana liderada por Capriles acepta dialogar con el Gobierno

Medios informan de la detención en Venezuela de Álex Saab, pero su círculo lo niega
Venezuela

Medios informan de la detención en Venezuela de Álex Saab, pero su círculo lo niega

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” tras un mes del ataque de Estados Unidos
Venezuela

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” tras un mes del ataque de Estados Unidos