¿Por qué 'GoFundMe' se convirtió en el último recurso para migrar de Venezuela?

En medio de la profunda crisis política y económica que vive Venezuela GoFundMe, que es una plataforma de financiación colectiva con fines de lucro que permite a las personas recaudar fondos para diferentes eventos y situaciones, se ha convertido en el último recurso de los ciudadanos que quieres salir del país.

Pero esa no es la única web de recaudación de fondos online a la que los venezolanos recurren para financiar operaciones médicas de familiares, migrar y conseguir trabajo en otro país, e incluso obtener recursos para ayudar a las mascotas abandonadas en las calles de Venezuela.

Ante la escasez de alimentos y medicinas, y la compra de medios de comunicación por parte del oficialismo y la censura, los ciudadanos apelan a las redes sociales y las nuevas tecnologías para conseguir ayuda de todas partes del mundo.

Univision Noticias recopiló algunas historias de ciudadanos que recaudan dinero para escapar de la crisis que aqueja a su país y la de otros que ya han logrado salir de Venezuela y ahora buscan ayudar a sus familiares.

Una de ellas es Andrea Gutiérrez, licenciada en música y violinista venezolana, a quien le anunciaron que tenían que despedirla del colegio en el que trabajaba como profesora de arte porque más del 60% de los niños no pagaba la mensualidad. Después de recibir esta noticia la joven de 24 años decidió que tenía que migrar. "En enero, de un día para otro, me dijeron: 'no podemos pagarte más. Ya no sabemos de dónde sacar recursos para pagar a los profesores y tu materia es extracurricular. Vamos a dar las extrictamente necesarias'", contó a Univision Noticias.

Andrea ha conseguido recaudar 800 dólares en dos meses (Foto: Generosity) Andrea ha conseguido recaudar 800 dólares en dos meses (Foto: Generosity)

Andrea comenzó a trabajar en un restaurante para conseguir el dinero suficiente para migrar a Ecuador, pero con sus padres enfermos y sin trabajo, y sus dos hermanas sin poder aportar a la familia, Gutiérrez recurrió a Generosity, una web de recaudación de fondos para causas personales y sociales, donde creó su campaña 'Ayúdame a emigrar y trabajar fuera de Venezuela', con la que ya ha recaudado 800 dólares.

LOS QUE LOGRARON ESCAPAR DE LA CRISIS



Alessandra Pino, una joven nacida en Boston de madre venezolana, que ahora vive en Willis (Virginia), con su esposo e hija utilizó GoFundMe para crear la campaña "ayudar a rescatar" a su familia en Venezuela.



Alessandra Pino ha recaudado 3,205 dólares de los 10,000 que necesita para arreglar la situación de su madre y su padrastro en EEUU y la de su hermana y su familia para salir de Venezuela. (Foto: GoFundMe) Alessandra Pino ha recaudado 3,205 dólares de los 10,000 que necesita para arreglar la situación de su madre y su padrastro en EEUU y la de su hermana y su familia para salir de Venezuela. (Foto: GoFundMe)

"Todo en nuestras vidas va bien, excepto el hecho de que mi madre, mi padrastro (el hombre increíble que me crió) y mi hermanita (con su marido y su bebé recién nacido) están en Venezuela y están en apuros. Los venezolanos están viviendo un infierno", escribió Pino.



Con su campaña logró recaudar más de 3,200 dólares y llevar a su mamá y padrastro a Estados Unidos (USA), aunque en Venezuela aún queda su hermana pequeña, el marido y bebé de ésta.

Con información de Univision Noticias