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El general en jefe del Ejército de Venezuela Gustavo González López se convirtió en el nuevo titular de Defensa del país. Foto: Delcy Rodríguez/X
El general en jefe del Ejército de Venezuela Gustavo González López se convirtió en el nuevo titular de Defensa del país. Foto: Delcy Rodríguez/X
Por Agencia EFE

El general en jefe del Ejército de Venezuela Gustavo González López, sancionado por violación a los derechos humanos por parte de EE.UU. y la Unión Europea (UE), se convirtió en el nuevo titular de Defensa del país, en sustitución de Vladimir Padrino López, el más antiguo ministro de Nicolás Maduro que no pudo evitar que Washington capturara al líder chavista.

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