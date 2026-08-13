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El diputado opositor Tomás Guanipa habla durante una rueda de prensa este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos
El diputado opositor Tomás Guanipa habla durante una rueda de prensa este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos
Por Agencia EFE

El grupo opositor venezolano Unión y Cambio exigió este jueves que el tema electoral sea “el primer punto de discusión” en los próximos encuentros del diálogo entre el chavismo y la oposición, cuyo primer ciclo finalizó ayer con acuerdos centrados en justicia y en recuperación de activos en el exterior.

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