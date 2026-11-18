El secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que, en menos de un año tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela ha pasado de ser “la amenaza regional más agresiva” a convertirse en “un socio de seguridad colaborador”.

“Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador. En el proceso de reconstrucción de sus Fuerzas Armadas junto a Estados Unidos, estamos restableciendo nuestra alianza militar, que es natural e histórica”, dijo Hegseth en una comparecencia de prensa en las puertas de la embajada estadounidense en Caracas.

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“Todo ello gracias a la estrecha cooperación con la presidenta Delcy Rodríguez para estabilizar Venezuela y librarla, de una vez por todas, de los narcoterroristas”, continuó Hegseth.

Antes, tras la reunión con la presidenta encargada de Venezuela en el Palacio de Miraflores (sede presidencial), Delcy Rodríguez anunció la reanudación de la “cooperación técnico-militar”, rota en 2005 por el entonces mandatario Hugo Chávez, para mejorar la capacitación y el equipamiento de la Fuerza Armada venezolana y “hacer frente a amenazas comunes”.

Pete Hegseth reunido con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2026. (Fotografía distribuida por la Presidencia venezolana / AFP). / HANDOUT

Hegseth detalló que este “acuerdo histórico” permitirá “a Estados Unidos colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa”.

“Para completar la tarea de eliminar las amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas, esta renovada asociación en materia de defensa no será algo meramente cosmético”, aseguró, en su comparecencia ante embajadores acreditados en Venezuela y varias autoridades venezolanas, entre ellas su homólogo, Gustavo González López, y el canciller Olíver Blanco.

Para ello, subrayó la necesidad de “eliminar y erradicar” todas “las redes narcoterroristas que hoy usurpan territorio venezolano” y también de implementar “reformas profundas en los ámbitos de seguridad y defensa”, para las que trabajarán con el Gobierno venezolano.

Hegseth agradeció a la presidenta interina “por su labor estrecha, pragmática y diligente junto a Estados Unidos para lograr la estabilización de Venezuela”.

“No existe razón alguna para que Venezuela no pueda volver a ser una nación segura y sumamente próspera, tal como lo fue en el pasado. Como han demostrado las últimas casi tres décadas, la pérdida de prosperidad, la pérdida de seguridad y la pérdida de integridad territorial son el resultado de determinadas acciones y políticas”, afirmó.

El funcionario estadounidense puntualizó que Venezuela “no quiere volver a recorrer ese camino, y para lograrlo no tiene mejor aliado que los Estados Unidos”.

Esta es la primera visita de Hegseth al país suramericano desde la captura de Maduro en enero pasado, operativo que, entre otras acusaciones, motivó un intento de juicio político en la Cámara de Representantes, el cual fue bloqueado hace poco más de una semana.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, el presidente Donald Trump dijo que Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Hasta ahora al país suramericano ha venido el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, en febrero y mayo; el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine en junio y otros funcionarios del Departamento de Energía como Chris Wright, en febrero y septiembre.