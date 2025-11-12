El líder opositor venezolano Henrique Capriles habla durante una reunión en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, el 2 de abril de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El líder opositor venezolano Henrique Capriles habla durante una reunión en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, el 2 de abril de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Henrique Capriles aboga por la solución política en Venezuela y rechaza la opción militar
Resumen de la noticia por IA
Henrique Capriles aboga por la solución política en Venezuela y rechaza la opción militar

Henrique Capriles aboga por la solución política en Venezuela y rechaza la opción militar

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El opositor venezolano abogó este miércoles por una solución política y “negociada” en y rechazó cualquier alternativa militar, en un contexto en el que el Gobierno de considera como una amenaza el despliegue naval y aéreo de en el mar .

Durante una transmisión en su cuenta de X, el también diputado electo se preguntó si la “diplomacia de Maduro” se ocupará de “encontrar una solución política” que permita que el país “tenga estabilidad”, al tiempo que criticó el llamado del líder chavista a los venezolanos para que se preparen ante una eventual agresión de Estados Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El USS Gerald R. Ford ya está en la región: ¿Qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela?

¿Qué va a pasar aquí? ¿Nos van a llevar al país a un conflicto armado? (...) No creo en que la solución es bélica. No creo en la guerra. Detrás de una confrontación donde hay violencia es más difícil después reconstruir”, subrayó Capriles, quien resultó elegido en los comicios del pasado 25 de mayo y asumirá su curul en enero próximo en un Parlamento controlado por al chavismo.

Capriles manifestó su preocupación por el portaaviones USS Gerald R. Ford -el más grande del mundo con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones-, que llegó este martes a Latinoamérica y será parte del despliegue militar ordenado por Donald Trump desde agosto pasado bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región del Caribe.

Este martes, Maduro ordenó crear los comandos de defensa integral -que agruparán a ciudadanos, militares y funcionarios públicos- para “estar preparados” en caso de una “lucha armada”, en un escenario marcado por la “amenaza” que, según el mandatario, representa la movilización militar de EE.UU. en aguas cercanas a Venezuela.

Igualmente, el Gobierno venezolano anunció un nuevo despliegue de 200.000 militares y de “medios terrestres, aéreos, navales, fluviales”, además de sistemas de armas y otros para enfrentar las que considera como “amenazas imperiales”.

VIDEO RECOMENDADO

El portaviones más grande del mundo se incorporó el martes 11 de noviembre al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC