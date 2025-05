El opositor Henrique Capriles, candidato a las parlamentarias del 25 de mayo, llamó este lunes a los venezolanos a votar en estos próximos comicios, a pesar de -aseguró- haber sido “robados” en las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- proclamó ganador al actual gobernante, Nicolás Maduro.

“El voto hoy en Venezuela está golpeado, lo golpeó el Gobierno, pero para mí sigue siendo un derecho que tiene cada venezolano que siempre será mejor hacer uso de él”, dijo el exgobernador en una rueda de prensa en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

A su juicio, votar el 25 de mayo “no es legitimar ni a Elvis Amoroso (presidente del CNE) ni a Maduro”, sino una acción para “castigar a este Gobierno”, por lo que insistió en su llamado a cada ciudadano a que “no renuncie” a lo que en Venezuela es un derecho establecido en su Constitución.

“Nosotros tomamos una decisión (de participar) no para dividir a las fuerzas de la unidad (opositora), todo lo contrario, es para que la política no muera, (...) yo creo que siempre hay que hacer uso de los derechos que nosotros tengamos en la Constitución, siempre, a pesar de las condiciones”, dijo.

El también dos veces candidato presidencial aclaró que su propósito no es convertirse en “jefe de la oposición”, sino que “el sentimiento de cambio en este país no se apague”.

“Si aquí la gente entra en la desesperanza, ¿qué viene después? La resignación. Yo no quiero que Venezuela sea otra Cuba, otra Nicaragua, (...) yo creo que hay que luchar”, expresó.

A su juicio, actualmente “no hay clima electoral”, lo que atribuyó a que “la mayoría de los venezolanos” están “decepcionados de lo que ha pasado” y se sienten “robados de lo que pasó el 28 de julio del 2024”.

“ Aquí hasta las piedras saben que Edmundo González (Urrutia) ganó las elecciones ”, dijo Capriles, quien reiteró que el Gobierno de Maduro “es ilegítimo de origen, porque se robó una elección”.

MÁS INFORMACIÓN: Capriles dice estar habilitado para elección de mayo y confirma su candidatura a diputado en Venezuela

Sobre el Legislativo, con una contundente mayoría chavista, aseguró que hoy “no tiene oposición” ni hay “una voz que defienda” a los pensionados o a los trabajadores públicos, o que “denuncie la situación que viven los hospitales del país”, por lo que consideró como “un error” que el sector mayoritario del antichavismo no participara en las parlamentarias de 2020.

“El Gobierno, obviamente, no quiere que votemos, porque al Gobierno le interesa que la oposición vuelva otra vez a debatir entre votar o no votar. Yo pensaba que ese debate estaba superado, lamentablemente no”, agregó.

En los comicios del 25 de mayo también se elegirán los gobernadores de la veintena de regiones en las que está dividida Venezuela, además de los miembros de los consejos legislativos de cada estado.

VIDEO RECOMENDADO