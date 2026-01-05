Hijos de Maduro integran comisión que buscará en EE.UU. liberación de la pareja presidencial

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano. Foto: YURI CORTEZ/AFP
Los hijos del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, formarán parte de una comisión de alto nivel que gestionará ante EE.UU. la y que fue creada durante un consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, del país suramericano.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los hijos de la pareja presidencial, el diputado , Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavida Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores, forman parte de la instancia.

Francisco Sanz

Esta comisión estará liderada por el diputado -y hermano de la vicepresidenta- Jorge Rodríguez, junto al canciller venezolano, Yván Gil, la presidenta del programa gubernamental para migrantes Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien dio a conocer las decisiones del consejo ministerial, celebrado en la víspera.

Durante el encuentro, encabezado por , también se abordó el tema de la seguridad, según informó Ñáñez, quien aseguró que el país se encuentra en “absoluta paz”.

Este domingo, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos invitó al Gobierno de Estados Unidos a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.

“Presidente : nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió la funcionaria en el texto.

/ JUAN BARRETO

Maduro y Flores fueron capturados tras los ataques de fuerzas estadounidenses perpetrados en Caracas y otros estados aledaños, durante la madrugada (hora local) del sábado.

El mandatario y la primera dama y recluidos en una cárcel federal de Nueva York. Ambos fueron llevados este lunes a un tribunal federal en la ciudad estadounidense, donde está prevista su primera comparecencia.

El secretario de Estado de EE.UU., , insistió este domingo en que Washington gestionará la “dirección” hacia la que se moverá Venezuela, y afirmó que espera que el nuevo Gobierno venezolano, ahora liderado por la vicepresidenta y presidenta encargada, “tome un rumbo distinto al de Maduro”.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

