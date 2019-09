Exgeneral chavista se niega a ser extraditado: "En la justicia de EE.UU. no confío"

Madrid. El exgeneral Hugo Carvajal, que estuvo al frente de la contrainteligencia de Venezuela con Hugo Chávez, se negó este jueves a ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, alegando que será represaliado en ese país: "Yo en la justicia de Estados Unidos no confío".

En su vista de extradición en la Audiencia Nacional española, en la que la Fiscalía ha apoyado su entrega a Estados Unidos, Carvajal, a preguntas de su abogada, afirmó que se siente amenazado y que cree que sufrirá represalias si es extraditado al país norteamericano, pero también en Venezuela.

"Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", afirmó ante el tribunal Carvajal, quien dirigió la contrainteligencia militar durante más de siete años.

También explicó que todos los que podrían testificar en su favor en un proceso contra él "están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela, otros presos en México y otros muertos, como es el caso del presidente Chávez, que era quien me daba las ordenes directas a mí".

Imagen de Nicolás Maduro junto al mayor general venezolano retirado Hugo Carvajal en Caracas el 27 de julio de 2014. (AFP) Imagen de Nicolás Maduro junto al mayor general venezolano retirado Hugo Carvajal en Caracas el 27 de julio de 2014. (AFP)

"A (Nicolás) Maduro lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz", afirmó acto seguido sobre el líder chavista, con quien también fue jefe de la contrainteligencia durante un tiempo, aunque Carvajal se declara ahora seguidor de Juan Guaidó.

Carvajal, de 59 años, fue detenido en España el pasado 12 de abril en virtud a una orden de arresto de Estados Unidos, que le reclama por haber querido "inundar" ese país con toneladas de cocaína, que introducía supuestamente en su territorio, en ocasiones con ayuda de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En su declaración ante el juez tras su detención, mencionó su preocupación por las relaciones del régimen de Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbolá y manifestó su deseo de colaborar con la justicia, pero luego retiró su solicitud de comparecer voluntariamente.

En un comunicado desde prisión, Carvajal dijo que confía "plenamente en la justicia española y en el estado de derecho que rigen en España", país que su esposa y sus 5 hijos menores han elegido para vivir, y en el que, según relataba, ha solicitado asilo político.

Fuente: EFE