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Resumen

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La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa frente a la sede de su partido en Caracas el 29 de enero de 2023. (Foto de Federico Parra/AFP).
La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa frente a la sede de su partido en Caracas el 29 de enero de 2023. (Foto de Federico Parra/AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

La mesa de diálogo político entre el gobierno interino de Venezuela y una parte de la oposición tiene previsto retomar sus trabajos el viernes, en los que está ausente la principal líder opositora del país, la ganadora del nobel de la paz María Corina Machado.

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