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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 13 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 13 de marzo de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela denunció este domingo que “la persecución” contra periodistas “no ha cesado” y exigió “el desmontaje de los mecanismos de censura estructural” que considera hay en el país.

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