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Javier Oropeza, exalcalde del municipio de Torres, estado Lara, en Venezuela. (Foto de la alcaldía de Torres)
Javier Oropeza, exalcalde del municipio de Torres, estado Lara, en Venezuela. (Foto de la alcaldía de Torres)
Por Agencia AFP

Funcionarios policiales detuvieron este jueves a un exalcalde opositor en Venezuela, mientras se lleva a cabo la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición.

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