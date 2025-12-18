El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Rayner Peña R.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Jefe de Parlamento venezolano ve “absurdo” y “peligroso” que EE.UU. hable de “robo” de crudo
Resumen de la noticia por IA
Jefe de Parlamento venezolano ve “absurdo” y “peligroso” que EE.UU. hable de “robo” de crudo

Jefe de Parlamento venezolano ve “absurdo” y “peligroso” que EE.UU. hable de “robo” de crudo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista , dijo este jueves que es “absurdo, pero sumamente peligroso” que Estados Unidos hable de un “robo” de petróleo y criticó al presidente de ese país, , por señalar que lo quiere de vuelta.

“Es completamente absurdo, pero sumamente peligroso, porque si ustedes revisan lo que dijo ayer (el subjefe de gabinete de la Casa Blanca) Stephen Miller y lo que dijo Donald Trump es exactamente igual a lo que dijo (la líder opositora) (...) con motivo de la vergüenza del Nobel”, afirmó Rodríguez, en una intervención transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Durante una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, una instancia de debate que reúne a sectores de la sociedad civil afines al Gobierno para discutir acciones frente al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, el titular del Parlamento consideró que “tendrían que descontar los millones y millones de dólares de las concesiones de (la dictadura de Juan Vicente) Gómez (1908-1935) para acá”.

PUEDES VER: EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas | VIDEO

Además, remarcó que en la se establece la propiedad de los recursos minerales.

“Tendrían que descontar la chatarra que dejaron cuando la supuesta nacionalización del petróleo en Venezuela”, continuó.

Miller dijo el miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera del país suramericano y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como “el mayor robo” de la historia estadounidense.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez

Horas después, a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

El miércoles, la vicepresidenta venezolana y hermana del jefe del Parlamento, Delcy Rodríguez, advirtió que no habrá petróleo “regalado ni robado” para “ningún poder extranjero”.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la .

LEE TAMBIÉN: Diosdado Cabello dice que Venezuela está bajo una “amenaza real, cierta” del imperialismo

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

con el argumento de combatir el narcotráfico culpando al presidente Nicolás Maduro de liderar el supuesto , pero Venezuela denuncia que se trata de una maniobra para apoderarse de sus recursos naturales y lograr un “cambio de régimen”.

El martes, Trump anunció en su cuenta de Truth Social el que entren y salgan de Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC